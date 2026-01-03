Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Luto en la música: fallece reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba

Luto en la música: fallece reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba

La agrupación confirmó la noticia del fallecimiento, expresó su profundo pesar por la pérdida y envió mensajes de condolencia a familiares, amigos y seguidores.

Orquesta Aragón
Fallece Dagoberto González integrante de la Orquesta Aragón
Foto: Instagram de la Orquesta Aragón
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La música cubana está de luto tras el deceso de Dagoberto González, reconocido violinista y compositor integrante de la Orquesta Aragón, una de las agrupaciones más famosas del país caribeño.

La información fue confirmada por la misma agrupación, que comunicó el fallecimiento del maestro y expresó su dolor por la pérdida de uno de sus miembros más representativos.

Puedes leer: Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa

¿Quién fue Dagoberto González en la Orquesta Aragón?

González fue una pieza fundamental dentro de la orquesta durante décadas, tanto por su trabajo con el violín como por su aporte creativo dentro del repertorio musical del conjunto.

En un mensaje publicado por la Orquesta Aragón, se indicó que Dagoberto González fue violinista, compositor y una figura esencial en la historia de la agrupación.

“Con profundo pesar despedimos a Dagoberto González, violinista, compositor y figura esencial de la historia de la Orquesta Aragón. Desde 1963 su legado musical y humano nos acompañó siempre”, señalaron en el comunicado.

La Orquesta Aragón, fundada en 1939 en Cienfuegos, Cuba, es una de las agrupaciones más longevas del país y un referente del género charanga, un estilo tradicional que combina ritmos como el son cubano con influencias africanas y europeas.

En su formato de charanga destaca el uso de flauta y violines, lo que explica la importancia de González dentro del grupo.

La agrupación también compartió sus condolencias con los familiares, amigos y seres queridos del músico, y subrayó que su contribución artística y personal fue clave para la trayectoria del conjunto. “Para nosotros, nunca dejó de ser parte de esta familia”, añadieron en el mensaje oficial.

La noticia fue recibida por seguidores y amantes de la música cubana con múltiples muestras de afecto en redes sociales.

En los comentarios del anuncio de la Orquesta Aragón, muchos usuarios expresaron su respeto por la trayectoria de Dagoberto y destacaron su importancia dentro de la cultura musical de la isla.

¿Quiénes son la Orquesta Aragón?

La Orquesta Aragón es conocida internacionalmente por su estilo único y por su trayectoria a lo largo de más de ocho décadas.

Desde sus orígenes en el formato de charanga tradicional, la agrupación se consolidó como un emblema del repertorio cubano, interpretando y difundiendo géneros como el son, el chachachá, la guaracha y otros ritmos caribeños que marcaron la historia de la música popular de la región.

Puedes leer: Fallece papá de Selena Quintanilla a sus 86 años; nunca superó el dolor por su hija

Mira también: Falleció Mayerly Díaz: cantante de música popular tras un procedimiento estético en Bogotá

