Fallece papá de Selena Quintanilla a sus 86 años; nunca superó el dolor por su hija

La familia de la inolvidable artista Selena Quintanilla Pérez está nuevamente de luto tras el fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr., la mente maestra detrás de Selena y Los Dinos.

El cantante, compositor y productor musical, quien también ejerció como representante del grupo, murió a la edad de 86 años. La noticia impactó a la industria musical, siendo confirmada por su hijo A.B. Quintanilla a través de sus redes sociales.

A.B. Quintanilla compartió la triste noticia desde San Antonio, Texas, expresando la gran pena que embarga a la familia.



"Es con pesadez en nuestro corazón que les informamos que mi papá murió hoy" o "Con gran tristeza en nuestros corazones les informamos que nuestro papá falleció hoy”, escribió A.B.. Hasta el momento de la publicación, la causa específica de la muerte de Abraham Quintanilla no ha sido revelada al público.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació en Corpus Christi, Texas, en 1939. Hijo de padres mexicanos, su infancia se desarrolló en el contexto de la agricultura, trabajando en las labores del campo a lo largo del Río Bravo, en Texas.

A pesar de haber asistido a la escuela, su temprana inclinación por la música lo llevó a abandonar la educación secundaria para dedicarse al canto profesional.

En su adolescencia, Quintanilla conoció a los integrantes de la agrupación ‘Los Dinos’, a la que se unió haciendo coros. Este grupo logró sus primeros éxitos en 1959 con sencillos como "So hard to tell" y, posteriormente, con "Give me one more chance," logrando reconocimiento en todo Texas.

Sin embargo, el camino no fue fácil; el grupo enfrentó una dura realidad de racismo y discriminación que frustró su avance en el ámbito musical.

El propio Abraham llegó a contar que, al inicio de su carrera, pensaban que los miembros del grupo eran italianos, en anécdotas donde les negaban el acceso a bares debido a su origen étnico, a pesar de que cantaban en inglés.

Tras esta primera etapa, Abraham Quintanilla se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue mientras servía en Tacoma que conoció a Marcella Samora, con quien se casó y formó su familia, teniendo tres hijos: Abraham (A.B.), Suzette y la futura estrella, Selena.

A su regreso a Texas, Abraham reconoció el talento musical innato en sus hijos. Tomando el nombre de su antigua banda, fundó Selena y Los Dinos, un proyecto que se convertiría en un fenómeno global.

El padre se convirtió en mucho más que un representante; fue el mentor, el productor y el formador de talentos que impuso la disciplina y forjó el repertorio del grupo familiar.

Inicialmente, Abraham promovió el grupo en su propio negocio, un restaurante llamado Papa Gayo’s, que abrió en 1979. Aunque el lugar servía como plataforma para que sus hijos amenizaran, tuvo que cerrar años después a causa de la recesión económica.

Pese a las dificultades, la constancia de Abraham rindió frutos, y en 1984, Selena y Los Dinos firmaron con una disquera y lanzaron su primer álbum, producido por el propio Abraham Quintanilla.

La prominente carrera de Selena, impulsada por la visión de su padre, ascendió rápidamente hasta su trágico final en 1995, cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar.

Tras la muerte de la cantante, Abraham Quintanilla asumió el rol de preservar y difundir su memoria y obra. Se dedicó a desarrollar y supervisar álbumes póstumos y documentales sobre la vida de la artista.

Además, como parte de este compromiso, la familia, encabezada por Abraham, creó una fundación cuyo objetivo es ayudar a niños en crisis. Quintanilla también fue productor ejecutivo de la película biográfica de 1997 sobre Selena, protagonizada por Jennifer López.

En 2021, Abraham Quintanilla plasmó sus memorias en el libro titulado A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music, compartiendo su perspectiva sobre su carrera y la de sus hijos.