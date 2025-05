Premonición de la doble de Selena Quintanilla sobre accidente de su amiga; lo cambió todo

Camila Jiménez no es una artista común. Conocida por su participación en Yo Me Llamo como Jennifer Lopez, esta actriz y cantante colombiana ha vivido una serie de eventos que superan cualquier libreto de telenovela.

En una reciente entrevista con El Klub de La Kalle, Camila abrió su corazón y compartió una historia que entrelaza lo espiritual, lo artístico y lo personal de manera única: desde sus días haciendo aseo en Estados Unidos por una tusa hasta sus visiones proféticas que la llevarían a rendir homenaje a Selena Quintanilla sobre un escenario.

Todo comenzó con un viaje inesperado. Tras una relación marcada por el maltrato físico y emocional, Camila decidió dejar todo atrás e irse a los Estados Unidos a limpiar casas.

“Me fui por elección, quería desaparecer. No quería verme linda, no quería que nadie me viera”, confesó. Fue una etapa de introspección en la que, sin buscarlo, comenzó a experimentar lo que ella describe como “sueños premonitorios”.

El sueño que le cambió la vida a la actriz Camila Jiménez

Uno de estos sueños marcó un antes y un después: Camila soñó que una amiga suya sufría un accidente en moto bajo un bus. Al día siguiente, esa misma amiga la llamó para contarle que había tenido un accidente exactamente como el que ella había visto en su sueño.

“Ahí supe que había algo más”, relató. Pero este no fue el único mensaje que recibiría del universo.

Durante su tiempo de limpieza, y en medio de ejercicios de gratitud y conexión consigo misma, comenzó a tener repetidamente otro sueño: se veía cantando Como la flor frente a un público que coreaba la canción con emoción.

“Soñé exactamente lo mismo tres veces: el mismo teatro, la misma canción, la misma energía”, explicó.

Este mensaje insistente fue la chispa que encendió su nueva apuesta artística: un musical en homenaje a Selena Quintanilla. Pero Camila fue enfática en aclarar que no se trata de una imitación.

“Esto no es ‘Yo Me Llamo Selena’, es un tributo desde el alma. No se trata de parecerme, sino de transmitir su esencia”, explicó con convicción.

El proyecto nació desde una conexión genuina con la artista tex-mex. Camila asegura que desde niña ha admirado a Selena, pero que su relación espiritual con la cantante se profundizó al explorar su vida durante el proceso creativo.

“La sentí muy mía, muy parecida a mí. Era una mujer auténtica, luchadora, alegre, y profundamente entregada a su arte”, expresó.

Más allá de su talento en el escenario, Camila demuestra que el arte también puede ser una herramienta de sanación y conexión espiritual. Lo que comenzó como una búsqueda para sanar heridas, se convirtió en una misión para mantener viva la memoria de una de las artistas más queridas de América Latina.

“Yo creo que todos tenemos capacidades que no entendemos del todo. A mí me tocó vivirlo en carne propia, y si eso sirvió para salvar a una amiga o para llevarle a la gente un pedacito de Selena, entonces ya valió la pena”, concluyó.

Mira la entrevista completa aquí: