Subsidio que ayuda a los adultos mayores que no tienen pensión; lo que debes saber

En Colombia, un gran número de ciudadanos trabaja durante toda su vida sin lograr cotizar lo suficiente para acceder a una pensión, lo que convierte la vejez en un panorama de incertidumbre económica.
Ante esta realidad, Colpensiones impulsa el programa BEPS, una alternativa de ahorro flexible y voluntario que busca brindar tranquilidad y apoyo a quienes no alcanzan una pensión tradicional.
El programa BEPS está diseñado para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual o para aquellos que, habiendo aportado a pensión, no han completado las semanas requeridas para el reconocimiento. Este esquema permite a los afiliados ahorrar lo que puedan, cuando puedan, sin montos fijos ni plazos forzosos.
Entre sus principales beneficios e incentivos se encuentran:
El programa BEPS demostró ser una herramienta crucial para la protección social femenina en Colombia. Al cierre de junio de 2025, Colpensiones reportó un total de 2.053.885 personas vinculadas a BEPS, de las cuales 1.187.936 participan activamente como ahorradoras.
La participación de las mujeres es sobresaliente, representando el 67,7% (1.390.598) del total de afiliaciones. Asimismo, las mujeres encabezan la recepción de las Anualidades Vitalicias, constituyendo el 53% de los 54.672 otorgamientos de este beneficio.
El proceso para vincularse al programa BEPS es sencillo y gratuito:
Para consultar el saldo y descargar certificados de aportes y movimientos de su cuenta BEPS, los afiliados pueden acceder a través de la sede electrónica de Colpensiones:
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca, a través de la iniciativa "Ruta del Pensionado", ha logrado un impacto significativo, ofreciendo 4.194 asesorías pensionales y 889 nuevas afiliaciones al programa BEPS en 64 municipios en lo que va del 2025, alcanzando el 50% de su meta anual.
Esta ruta ha recorrido desde zonas urbanas hasta veredas apartadas, fomentando el interés ciudadano por comprender la reforma pensional y los beneficios de BEPS. La meta es ambiciosa: se espera superar las 10.000 asesorías en Cundinamarca al finalizar el año.
Estos esfuerzos se enmarcan en un panorama más amplio de la entidad. A junio de 2025, Colpensiones contaba con 7.015.329 personas afiliadas, registrando un crecimiento mensual del 0,3%. De este total, 1.800.506 personas ya reciben una pensión, con un notable 56,5% de mujeres pensionadas. La mayoría de los pensionados (96,4%) superan los 55 años, y el 73,2% de los pagos corresponden a pensión por vejez.