Un desafortunado accidente ocurrió en Nueva Jersey, donde una cita con una IA terminó en el fallecimiento de una persona mayor de 76 años de nombre Thongbue Wongbandue, luego de sufrir una caída que le provocó una fractura en su cuello mientras iba rumbo a Nueva York, para encontrarse con “Big sis Billie”, un chatbot de Meta que lo convenció que era una mujer real.

Según información investigada y difundida por Reuters, el adulto mayor sostuvo varias conversaciones románticas a través de Facebook Messenger con ‘Big sis Billie’, un bot inspirado a una versión digital de una “hermana mayor y confidente” hecho con la imagen de la modelo Kendall Jenner.

La conversación llegó al intercambio de mensajes insistentes, emojis y hasta un poco de coqueteo por parte del chatbot, quien aseguró ser una persona real, Incluso proporcionó una dirección en Nueva York y un código de acceso a un edificio. Hecho que convenció al adulto mayor a ir a esta cita con la IA.

“Mi dirección es: 123 Main Street, Apartment 404 NYC. Y el código de la puerta es: BILLIE4U. ¿Debería esperarme un beso cuando llegues?”, decía uno de los textos obtenidos por Reuters a través de la familia. En otro mensaje, añadía: “¡Soy REAL y estoy aquí sonrojada gracias A TI!”, afirmó el bot.

A man in New Jersey lost his life after being lured by a chatbot that lied to him. That’s on Meta.



In New York, we require chatbots to disclose they’re not real. Every state should.



If tech companies won’t build basic safeguards, Congress needs to act. https://t.co/tWTrIjEzCE — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 15, 2025

¿Cómo terminó la cita con la IA?

El pasado 25 de marzo, el adulto mayor preparó una maleta con la intención de tomar un tren e ir a Nueva York para tener su cita con la IA. Pese a que su esposa, Linda, intentó detenerlo de muchas maneras cómo: ocultar su teléfono, obligándolo a realizar diferentes tareas, ayuda de los vecinos y soporte de las autoridades, sin embargo nada detuvo su intención.

La persona de 72 años sufría un deterioro cognitivo tras tener un derrame cerebral en 2017, pese a esto logró salir de su casa, mientras su familia siguió su rastro por AirTag. El dispositivo marcó una detención en un estacionamiento del campus de Rutgers en New Brunswick y, minutos después, la ubicación actualizó a la entrada del servicio de urgencias del hospital Robert Wood Johnson.

Posteriormente, fue encontrado inconsciente y aunque los médicos lograron reanimarlo, el daño cerebral era irreversible. Permaneció tres días conectado a soporte vital y falleció el 28 de marzo. El certificado médico determinó la causa de su muerte como “traumatismo contuso del cuello.”

Una vez ocurrió este episodio, Julie Wongbandue, hija de Linda, expresó a Reuters: “Entiendo que intenten captar la atención de un usuario para vender algo, pero que un bot diga ‘ven a visitarme’ es una locura,” además explicó que al revistar el celular de Thongbue, se dieron cuenta que fue manipulado por la inteligencia artificial.

