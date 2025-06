Meta comienza a usar tus fotos para entrenar su IA: así puedes evitarlo

Meta avisó q va a usar los datos d usarios (Face e insta) p alimentar su IA.

Para oponerse, hay q enviar un formulario.

Eso no garantiza q no usarán otros datos.

Como sabemos q Mark ya ha estado en tribunales x no respetar la privacidad, recomiendo hacerlo y q tomen otras medidas https://t.co/BegHM5Vg87 pic.twitter.com/wqfm1VZXNF