Tres canciones que cantarás en Popular al Parque sin saber que son de Ciro Quiñonez

La capital colombiana se vestirá de fiesta los próximos 27 y 28 de septiembre en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar para la segunda edición del Festival Popular al Parque 2025.
Organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en apoyo con La Kalle, este festival de entrada libre celebra la riqueza de la música regional bajo el concepto ‘Música regional, latidos del sentir popular’.
El evento busca promover la participación y visibilidad de artistas con trayectoria y talentos emergentes.
Uno de los artistas confirmados para encender la tarima es Ciro Quiñonez.
Conocido también por su rol de pastor, Quiñonez se presentará ante el público para deleitar a sus seguidores con sus mayores éxitos.
Lo más interesante, sin embargo, es que varias de sus canciones favoritas del público son tan populares que muchos las cantan a todo pulmón sin saber que son de su autoría.
Aquí te presentamos tres temas de Ciro Quiñones que seguramente has escuchado y que se perfilan como himnos en el Festival Popular al Parque 2025:
El festival estará dividido en dos jornadas musicales: el 27 de septiembre se dedicará a la música campesina, conectando con las historias de la gente del campo, y el 28 de septiembre exhibirá la fuerza comercial de la música popular y regional con artistas que conquistaron audiencias a nivel nacional e internacional.
La presentación de Ciro Quiñones se enmarca en esta celebración de ritmos que "nacen del alma de los pueblos y viajan de generación en generación".
Tu eras mansita y en la primera cita una Mamacita
Quien iba a pensar
Ay que no era lo que creía
Ay de mentira en mentira
Así me traias
Y yo te creía pero gloria a dios
Se te calló la estantería
Y al que me pregunté le diré
Que eres un encanto de mujer
Que eres una diosa en la cama
Pero la verdad
Sólo yo la sé
Y a nadie le diré
Pa que otro chupe también
Que regalada sale cara
Y al que me pregunté le diré
Que eres un encanto de mujer
Que eres una diosa en la cama
Pero la verdad
Sólo yo la sé
Y a nadie le diré
Pa que otro chupe también
Que regalada sale cara
Recoge tu circo que te vas
Hay muy educadita
Muy perfumadita
Y bien caserita
Hoy me dije Dios
Ay me gane la lotería
Ay mis amigos me decían
Que ten bello no existía
Que algo raro presentían
Pero no creí
Y me estrelle con tus mentiras
Y al que me pregunté le diré
Que eres un encanto de mujer
Que eres una diosa en la cama
Pero la verdad
Sólo yo la sé
Y a nadie le diré
Pa que otros chupen también
Que regalada sale cara
Y al que me pregunté le diré
Que eres un encanto de mujer
Que eres una diosa en la cama
Pero la verdad
Sólo yo la sé
Y a nadie le diré
Pa que otros caigan también
Que regalada sale cara
Y al que me pregunté le diré
Que eres un encanto de mujer
Que eres una diosa en la cama
Pero la verdad sólo yo la se
Y a nadie le diré
Pa que otros chupen también
Que regalada sale cara
Puedes leer: Revelan cartel oficial de artistas que estarán en Festival Popular al Parque 2025
Sírvalo, sírvalo
Si me preguntan porque soy así
No soy así desde que yo nací
Así me volvieron desconfiado y parrandero
En el amor ya yo no creo
Y es que siempre me preguntan
Que porque yo soy tan cruel
Pregúntele a mi ex
Ahora quien me ponga un cacho
De gusto le pongo tres
Yo soy así, de malas
Por una todas pagan
Lo que me hizo mi ex
Que porque yo soy tan cruel
Pregúntele a mi ex
Ahora quien me ponga un cacho
De gusto le pongo tres
Yo soy así, de malas
Por una todas pagan
Lo que me hizo mi ex
Ahora entienden él porque
Ciro Quiñonez
Fondo blanco, fondo blanco
No me juzguen
También tuve sentimientos
Una vez me entregue al cien
Y recibí el uno porciento
Que porque yo soy tan cruel
Pregúntele a mi ex
Ahora quien me ponga un cacho
De gusto le pongo tres
Yo soy así, de malas
Por una todas pagan
Lo que me hizo mi ex
Que porque yo soy tan cruel
Pregúntele a mi ex
Ahora quien me ponga un cacho
De gusto le pongo tres
Yo soy así, de malas
Por una todas pagan
Lo que me hizo mi ex
Ahora entienden él porque