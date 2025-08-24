Tres canciones que cantarás en Popular al Parque sin saber que son de Ciro Quiñonez

La capital colombiana se vestirá de fiesta los próximos 27 y 28 de septiembre en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar para la segunda edición del Festival Popular al Parque 2025.

Organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en apoyo con La Kalle, este festival de entrada libre celebra la riqueza de la música regional bajo el concepto ‘Música regional, latidos del sentir popular’.

El evento busca promover la participación y visibilidad de artistas con trayectoria y talentos emergentes.



Uno de los artistas confirmados para encender la tarima es Ciro Quiñonez.

Conocido también por su rol de pastor, Quiñonez se presentará ante el público para deleitar a sus seguidores con sus mayores éxitos.

Lo más interesante, sin embargo, es que varias de sus canciones favoritas del público son tan populares que muchos las cantan a todo pulmón sin saber que son de su autoría.



¿Qué canciones podría cantar Ciro Quiñonez?

Aquí te presentamos tres temas de Ciro Quiñones que seguramente has escuchado y que se perfilan como himnos en el Festival Popular al Parque 2025:

"Regalada Sale Cara": Esta es, sin duda, una de las canciones más destacadas y favoritas del público en el repertorio de Ciro Quiñones. La letra exploran la desilusión de descubrir la verdadera naturaleza de alguien que inicialmente parecía "mansita" y "caserita", pero que al final revela una realidad de engaño. La frase central "Que regalada sale cara" se ha convertido en un dicho popular, reflejando la idea de que lo que parece fácil o barato, termina siendo costoso o problemático. Quiñones promete debutar este éxito en el Parque Simón Bolívar, complaciendo a sus fanáticos.



Otro de los grandes hits de su catálogo musical, esta canción es un infaltable en el repertorio de Quiñones y una de las favoritas de sus seguidores. La expectativa es que el artista complazca a la audiencia con este tema.



Completando el trío de éxitos imperdibles, "Dolida" es una canción que demuestra la versatilidad y la profundidad emocional de Ciro Quiñones. Este tema también es considerado un "Hit en su repertorio musical" y se espera que ponga a cantar y sentir a todo el público en el festival.



El festival estará dividido en dos jornadas musicales: el 27 de septiembre se dedicará a la música campesina, conectando con las historias de la gente del campo, y el 28 de septiembre exhibirá la fuerza comercial de la música popular y regional con artistas que conquistaron audiencias a nivel nacional e internacional.

La presentación de Ciro Quiñones se enmarca en esta celebración de ritmos que "nacen del alma de los pueblos y viajan de generación en generación".

Letra completa de 'Regalada sales cara' de Ciro Quiñonez

Tu eras mansita y en la primera cita una Mamacita

Quien iba a pensar

Ay que no era lo que creía

Ay de mentira en mentira

Así me traias

Y yo te creía pero gloria a dios

Se te calló la estantería

Y al que me pregunté le diré

Que eres un encanto de mujer

Que eres una diosa en la cama

Pero la verdad

Sólo yo la sé

Y a nadie le diré

Pa que otro chupe también

Que regalada sale cara

Y al que me pregunté le diré

Que eres un encanto de mujer

Que eres una diosa en la cama

Pero la verdad

Sólo yo la sé

Y a nadie le diré

Pa que otro chupe también

Que regalada sale cara

Recoge tu circo que te vas

Hay muy educadita

Muy perfumadita

Y bien caserita

Hoy me dije Dios

Ay me gane la lotería

Ay mis amigos me decían

Que ten bello no existía

Que algo raro presentían

Pero no creí

Y me estrelle con tus mentiras

Y al que me pregunté le diré

Que eres un encanto de mujer

Que eres una diosa en la cama

Pero la verdad

Sólo yo la sé

Y a nadie le diré

Pa que otros chupen también

Que regalada sale cara

Y al que me pregunté le diré

Que eres un encanto de mujer

Que eres una diosa en la cama

Pero la verdad

Sólo yo la sé

Y a nadie le diré

Pa que otros caigan también

Que regalada sale cara

Y al que me pregunté le diré

Que eres un encanto de mujer

Que eres una diosa en la cama

Pero la verdad sólo yo la se

Y a nadie le diré

Pa que otros chupen también

Que regalada sale cara

Ciro Quiñonez revela audios con advertencias que le hace Giovanny Ayala Foto: La Red

Letra completa de 'Pregúntale a mi ex' de Ciro Quiñonez

Sírvalo, sírvalo

Si me preguntan porque soy así

No soy así desde que yo nací

Así me volvieron desconfiado y parrandero

En el amor ya yo no creo

Y es que siempre me preguntan

Que porque yo soy tan cruel

Pregúntele a mi ex

Ahora quien me ponga un cacho

De gusto le pongo tres

Yo soy así, de malas

Por una todas pagan

Lo que me hizo mi ex

Que porque yo soy tan cruel

Pregúntele a mi ex

Ahora quien me ponga un cacho

De gusto le pongo tres

Yo soy así, de malas

Por una todas pagan

Lo que me hizo mi ex

Ahora entienden él porque

Ciro Quiñonez

Fondo blanco, fondo blanco

No me juzguen

También tuve sentimientos

Una vez me entregue al cien

Y recibí el uno porciento

Que porque yo soy tan cruel

Pregúntele a mi ex

Ahora quien me ponga un cacho

De gusto le pongo tres

Yo soy así, de malas

Por una todas pagan

Lo que me hizo mi ex

Que porque yo soy tan cruel

Pregúntele a mi ex

Ahora quien me ponga un cacho

De gusto le pongo tres

Yo soy así, de malas

Por una todas pagan

Lo que me hizo mi ex

Ahora entienden él porque

