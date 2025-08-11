Calibre 50 desentraña el misterio de sus conciertos privados, ¿para narcos?

La pregunta sobre si Calibre 50 ha realizado conciertos privados para figuras del narcotráfico es una constante en la carrera de muchas agrupaciones de música regional.

Los miembros de la banda abordaron este tema con franqueza en una entravista para El Klub de La Kalle, explicando que la gestión de este tipo de eventos recae directamente en "la empresa".

"Nosotros no manejamos" esa parte, afirmaron, y en muchos casos, los artistas "la neta no saben" a quién le están cantando en cada concierto privado.

Sin embargo, reconocieron que "muchas veces uno sí sabe", especialmente cuando observan ciertos detalles en los asistentes, como la presencia de una "polvera aquí en el tobillo", lo que puede generar sospechas sobre la naturaleza de algunos de los contratantes.

A pesar de estas inferencias, la banda enfatizó que el costo de un concierto privado de Calibre 50 es considerable, lo que implica que "el que lo paga, sea o no sea alguien que esté relacionado [con el narco], tiene con qué" solventar el elevado gasto. Es una cuestión de mercado y disponibilidad económica, más allá de la identidad del contratante.

Afortunadamente, la trayectoria de Calibre 50 también incluyó la oportunidad de trabajar con "otros artistas muy grandes o iconos de la música" en eventos privados.

Un ejemplo reciente de esta diversidad de clientes fue su participación en la boda de su amigo Josy Quen, un cantante mexicano muy exitoso.

Esta experiencia demuestra que la música de Calibre 50 es "bastante bonita y bastante extensa", lo que le permite gustar a un público muy variado, trascendiendo las clasificaciones y no limitándose a un solo tipo de audiencia.

Los integrantes de la banda destacaron que la música romántica, con éxitos como "La antigüita", "Si te pudiera mentir" o "Contigo" y "Tus Latidos", es la que más predomina en su repertorio y es, paradójicamente, "más negocio" para la agrupación.

La razón es simple: si se crea música para las mujeres, ellas asistirán a los eventos, y donde hay mujeres, los hombres también acudirán, generando una mayor afluencia de público y, por ende, mayores ingresos.

El proceso de selección de canciones para sus álbumes es meticuloso y apasionado. La banda reveló que graban una gran cantidad de material, aproximadamente unas 20 canciones por cada producción.

Posteriormente, los miembros de la banda se reúnen, las ponen "en la mesa" y las escuchan todas, buscando aquellas que les "ponga la piel chinita" o que les hagan "vibrar", con el objetivo de encontrar las que mejor conecten con el público.

Es un proceso de "depuración" y "filtro" hasta que solo quedan las que más les gustan y las que consideran que resonarán más con su audiencia.

Las canciones que no son seleccionadas para un álbum en particular no se descartan, sino que se "guardan" para futuros proyectos, asegurando que el talento y el esfuerzo invertido no se pierdan. Esto demuestra un compromiso con la calidad y una visión a largo plazo para su música.

Calibre 50 revela lo más loco que una fan hizo por ellos

Las interacciones con los fans pueden ser de lo más variopintas, y Calibre 50 no es la excepción. Aunque Alejandro bromeó inicialmente sobre mantener una "línea de respeto bien marcada" con las fanáticas, José Humberto, conocido como Beto, no tardó en revelar una de las anécdotas más insólitas y divertidas.

Es una tradición en sus conciertos que las seguidoras les lancen prendas íntimas como sostenes y lencería. Sin embargo, la confesión de Beto superó las expectativas: él tiene una "almohada" en su autobús, de estas prendas.

Beto, con su característico sentido del humor, añadió que aunque su esposa es el "amor de su vida", las fans son las que "nos hacen llevar el pan a nuestra mesa", una frase que encapsula la gratitud por el apoyo de sus seguidores, incluso en las formas más inesperadas.

Mira la entrevista completa aquí: