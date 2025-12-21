Pico y placa en Bogotá en Navidad: días de restricción entre el 22 y 28 de diciembre

La llegada de la temporada navideña a Bogotá no solo trae consigo luces y festejos, sino también una transformación en la dinámica de movilidad que todo conductor debe conocer para evitar contratiempos.

Durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de diciembre de 2025, la administración distrital ha implementado un esquema de Pico y Placa con cambios significativos, diseñados para equilibrar el flujo vehicular en una época de alta demanda.

Puedes leer: Levantan pico y placa para motos y carros durante 25 días; alcalde ya dio las fechas



Bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán, se ha decidido que, a diferencia de una semana laboral convencional, los ciudadanos contarán con más días de libertad para movilizarse en sus vehículos particulares, facilitando los encuentros familiares y las actividades comerciales propias de la Nochebuena y el día de Navidad.



¿Qué placas no pueden salir en esta Navidad?

Para quienes planean sus viajes dentro del perímetro urbano, es vital tener presente que el horario de la restricción se mantiene de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares. El esquema para esta semana especial se distribuye de la siguiente manera:

Lunes 22 de diciembre: La restricción aplica para los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, pueden circular libremente los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

La restricción aplica para los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, pueden circular libremente los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de diciembre: No podrán circular los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No podrán circular los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 24 de diciembre: En plena víspera de Navidad, la medida regresa para las placas 1, 2, 3, 4 y 5.

En plena víspera de Navidad, la medida regresa para las placas 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 25 de diciembre: Al ser día festivo, no aplica ninguna restricción de Pico y Placa, permitiendo el libre tránsito por toda la ciudad.

Al ser día festivo, no aplica ninguna restricción de Pico y Placa, permitiendo el libre tránsito por toda la ciudad. Viernes 26 de diciembre: Por decisión de la administración actual, se ha levantado la medida, permitiendo que todos los vehículos circulen sin importar su número de placa.

Por decisión de la administración actual, se ha levantado la medida, permitiendo que todos los vehículos circulen sin importar su número de placa. Sábado 27 y domingo 28 de diciembre: Como es habitual en la capital, el fin de semana no rige la medida de Pico y Placa para particulares.

Este respiro en la movilidad del viernes 26 busca incentivar el turismo interno y facilitar el retorno o salida de viajeros durante el puente festivo navideño.

¿Qué pasa si salgo en el carro y tengo pico y placa?

El incumplimiento de estas normas no es un tema menor. Aquellos conductores que sean sorprendidos transitando en horarios o días prohibidos se enfrentarán a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Publicidad

Para el año 2025, esta cifra asciende aproximadamente a $711.750 pesos, a lo que se debe sumar el costo de la inmovilización del vehículo, grúas y los días de permanencia en los patios.

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hace un llamado vehemente a no caer en estafas. El único canal autorizado para tramitar y pagar el Pico y Placa Solidario —permiso que permite circular aun en días de restricción— es el portal oficial de la entidad (www.movilidadbogota.gov.co), utilizando exclusivamente el botón de pagos PSE.