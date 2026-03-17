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Truco de WhatsApp para hablar con tus amigos que no tienen la app, ¿cómo funciona?

La aplicación de Meta tira sus muros históricos y abre las puertas a los "no usuarios", gracias a la nueva función Guest Chats.

Truco de WhatsApp para hablar con tus amigos que no tienen la app, ¿cómo funciona?
Truco de WhatsApp para hablar con tus amigos que no tienen la app, ¿cómo funciona?
Foto: WhatsApp y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Se acabó el drama de querer contactar a alguien y darte cuenta de que no tiene WhatsApp. Aunque parezca increíble en un mundo con más de 3 mil millones de usuarios activos, todavía existen personas que no tienen una cuenta o simplemente no quieren instalar la aplicación en sus dispositivos.

Para solucionar este vacío tecnológico, la plataforma está cocinando una novedad llamada WhatsApp Guest Chat, una función que promete cambiar las reglas del juego al permitirte hablar con "no usuarios" de forma directa.

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Esta actualización, detectada inicialmente por el sitio especializado WABetaInfo, permite que la comunicación fluya sin barreras.

La magia detrás de esto no requiere que la otra persona pase por el proceso de registro ni que descargue absolutamente nada.

Básicamente, WhatsApp está creando un puente digital para que nadie se quede fuera de la conversación, facilitando un contacto externo mediante un sistema de enlaces seguros.

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¿Cómo funciona WhatsApp Guest Chat?

El proceso es bastante sencillo y relajado. Todo comienza cuando un usuario de WhatsApp genera un enlace web especial. Este link se puede crear desde la sección de "Invitar a un amigo" o directamente al final de tu lista de contactos.

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Una vez que tienes el enlace, puedes enviarlo como si fuera cualquier otro mensaje a través de un SMS, correo electrónico o incluso por otras aplicaciones de mensajería que tu contacto sí utilice.

Cuando la persona recibe el enlace y hace clic, su navegador (ya sea en el celular o en la computadora) abrirá una ventana con dos opciones claras: descargar la aplicación o continuar como invitado.

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Al elegir la segunda opción, se abrirá automáticamente una sesión en WhatsApp Web, permitiendo que la charla empiece al instante sin pedir datos de registro previos.

Es, esencialmente, una experiencia fluida diseñada para que el invitado se sienta cómodo dentro de la plataforma sin compromiso alguno.

A pesar de ser una modalidad de "invitado", la seguridad no se ha dejado de lado. Estos chats mantienen el cifrado de extremo a extremo, asegurando que tus mensajes solo los lean tú y la otra persona.

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Sin embargo, al ser una función de acceso temporal, tiene sus letras chiquitas. Las conversaciones están diseñadas para ser efímeras; si el chat no registra actividad durante varios días, el sistema lo eliminará de forma automática para mantener la limpieza y la privacidad.

Además, por ahora se trata de una versión simplificada de la experiencia completa de WhatsApp.

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Si planeas usar el Guest Chat, debes tener en cuenta que las funciones están restringidas a la mensajería básica. Esto significa que, por el momento, los invitados tienen prohibido:

  • Participar en chats grupales.
  • Enviar o recibir archivos multimedia.
  • Usar stickers o enviar mensajes de voz.
  • Realizar o recibir llamadas y videollamadas.

¿Cuándo llegará WhatsApp Guest Chat?

Actualmente, WhatsApp Guest Chat se encuentra en una fase de pruebas intensas. Está siendo testeado con un grupo limitado de usuarios que utilizan las versiones beta de la aplicación tanto en Android (versión 2.25.22.13) como en iOS.

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Aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento global para todo el público, su desarrollo indica que la empresa busca ampliar su alcance y derribar las fronteras que separan a los usuarios de la app de aquellos que prefieren mantenerse al margen de las descargas masivas.

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