¿Pensando en pedir $2 millones en Nequi? Esto es lo que realmente terminarías pagando

Las billeteras digitales se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en Colombia, no solo para enviar dinero o pagar servicios, sino también para acceder a préstamos de manera rápida desde el celular. Una de las plataformas que ofrece este servicio es Nequi, que permite solicitar créditos directamente desde su aplicación móvil.

Dentro de sus opciones está el Crédito de Consumo de Bajo Monto, pensado para quienes necesitan cantidades relativamente pequeñas de dinero. Este producto permite pedir desde $50.000 hasta $5.550.000, dependiendo del perfil financiero del usuario y del análisis que haga la plataforma.

Además, la app también ofrece créditos de libre inversión, con montos más altos, que pueden alcanzar hasta $10 millones, los cuales también se solicitan de forma completamente digital.



Para conocer cuánto se pagaría realmente por un préstamo, Nequi cuenta con un simulador que calcula los valores totales teniendo en cuenta factores como intereses, seguro y otros cobros asociados.



¿Cuánto terminas pagando si pide $2 millones en Nequi?

En el caso de una simulación de $2.000.000 a seis meses, que es el plazo mínimo permitido, el costo total del crédito incluye varios componentes.

Primero está el valor del préstamo junto con la fianza, que suma aproximadamente $2.080.000. Esta fianza funciona como una garantía que reemplaza la figura del codeudor, por lo que no es necesario presentar otra persona que respalde la deuda.

A esto se le agregan los intereses del crédito. En el ejemplo analizado, el valor total de intereses alcanza $317.787, con una tasa aproximada del 4,22 % efectivo mensual y 64,15 % efectivo anual.

Otro cobro incluido es el seguro de vida obligatorio, que en este caso sería de $36.000 en total. Este seguro equivale a $2.000 mensuales por cada millón prestado y busca cubrir la deuda en caso de fallecimiento o incapacidad del titular.

Al sumar todos estos valores, el monto total que una persona terminaría pagando por un crédito de $2 millones a seis meses sería de aproximadamente $2.433.787.

Para solicitar el préstamo, el proceso se hace desde la misma aplicación: el usuario debe ingresar a la sección de Finanzas, seleccionar la opción Crédito, elegir el monto y el plazo de pago, aceptar las condiciones y validar su identidad mediante una selfie.

El sistema analizará la información del solicitante y determinará si el crédito es aprobado y bajo qué condiciones.