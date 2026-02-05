Publicidad

Timo 419 en WhatsApp: la promesa de dinero que puede terminar en estafa

Timo 419 en WhatsApp: la promesa de dinero que puede terminar en estafa

Detrás de algunos mensajes urgentes se esconde una estrategia de engaño que sigue activa. Conoce cómo puedes identificar y evitar este tipo de estafas.

Estafa por WhatsApp
Timo 419 en WhatsApp: estafa vía WhatsApp
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

El timo 419 es una modalidad de fraude conocida a nivel internacional. Su nombre proviene del artículo 419 del Código Penal de Nigeria, que castiga este tipo de engaños. Aunque surgió hace décadas a través de cartas y correos electrónicos, hoy circula por WhatsApp y otras plataformas de mensajería instantánea, adaptado al lenguaje digital y a nuevas historias.

El objetivo de esta estafa es convencer a la víctima de que existe una oportunidad única para recibir una suma importante de dinero. Puede tratarse de una herencia, un premio, una transferencia internacional o un supuesto negocio urgente. El mensaje siempre incluye un paso previo: el pago de una suma menor para cubrir trámites, impuestos o comisiones.

Bancolombia descubre nueva estafa a clientes; el número de radicado es determinante

¿Cómo funciona el mensaje fraudulento en WhatsApp?

Según expertos, el contacto llega de forma inesperada. El remitente suele presentarse como abogado, funcionario, familiar lejano o intermediario financiero. En algunos casos, el mensaje utiliza un tono amable y personal para generar confianza rápida.

Luego de una breve conversación, el estafador solicita datos personales como nombre completo, número de identificación o información bancaria. Después aparece la petición clave, enviar dinero para avanzar con el proceso y liberar el pago prometido. Una vez recibido ese dinero, el contacto desaparece o continúa pidiendo nuevas transferencias con excusas adicionales.

Señales claras para identificar el timo 419

Existen varios elementos que permiten reconocer este tipo de engaño:

  • Promesas de dinero inesperado: ninguna entidad legítima entrega premios, herencias o pagos sin un proceso formal previo y sin verificación directa del beneficiario.
  • Solicitud de pagos anticipados: cualquier mensaje que pida dinero para recibir un beneficio posterior representa un alto riesgo de fraude.
  • Mensajes desde números desconocidos: muchos de estos textos llegan desde líneas internacionales o perfiles sin información verificable.
  • Presión para responder rápido: los estafadores suelen insistir en la urgencia para evitar que la persona consulte con alguien más.

Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez es ilegal y habrá consecuencias

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso por WhatsApp?

Ante la recepción de un posible timo 419, según expertos, la recomendación principal es no responder. Tampoco se deben compartir datos personales ni realizar pagos. Lo más seguro es eliminar el mensaje, bloquear el número y usar las opciones de denuncia que ofrece WhatsApp.

También resulta útil advertir a familiares y amigos, especialmente a personas mayores o con menor experiencia digital, ya que suelen ser un blanco frecuente de este tipo de engaños.

Por otro lado, afirman que el timo 419 continúa activo debido a que apela a emociones fuertes como la ilusión, la urgencia y la confianza. La promesa de dinero fácil, sumada a historias bien elaboradas, logra que algunas personas se confíen. Además, el uso de WhatsApp facilita el contacto directo y rápido con miles de usuarios.

Expertos señalan que estos mensajes representa un riesgo real para la seguridad financiera y la privacidad. Aunque se trata de una estafa conocida, su adaptación a nuevas plataformas permite que siga engañando.

Bancolombia descubre nueva estafa a clientes; el número de radicado es determinante

