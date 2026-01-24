“Nos presionaron poniéndonos música de Yeison Jiménez”: Estafadores que aceptaron cargos

El proceso judicial por la estafa millonaria de la que fue víctima Yeison Jiménez continúa generando controversia. En medio de la apelación presentada por los condenados, el abogado del fallecido cantante reveló un elemento que ha llamado la atención de la opinión pública y de las autoridades judiciales.

Según la defensa del artista, los responsables de la estafa habrían aceptado los cargos no solo por las pruebas en su contra, sino también por la presión psicológica ejercida durante el momento de su captura. Entre los argumentos expuestos, se mencionó el uso reiterado de la música de Yeison Jiménez como una forma de intimidación.

La música del artista, eje de la polémica judicial

Miguel Morales, abogado del cantante de música popular, explicó que los procesados manifestaron que, mientras permanecían retenidos, los custodios reproducían de manera constante canciones de Yeison Jiménez. De acuerdo con su versión, esta situación generó un nivel de presión tal que los implicados optaron por aceptar los cargos imputados.

El defensor señaló que este argumento fue presentado dentro del proceso judicial como parte de la apelación de la condena, en la que los sentenciados aseguran que su decisión no fue completamente voluntaria. No obstante, aclaró que estas afirmaciones ahora deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

El caso se remonta a los años posteriores a la pandemia, cuando una estructura criminal se hizo pasar por representantes de una supuesta inmobiliaria para cerrar negocios con el artista. La estafa incluyó la venta de vehículos de alta gama y otros bienes respaldados con documentación falsa.

Tras las investigaciones, se estableció que varios de los automóviles adquiridos tenían procesos judiciales, embargos o restricciones que impedían su libre circulación. Esto llevó a que los vehículos fueran retenidos por las autoridades y destapó el fraude del que fue víctima el cantante y su equipo.

Por otro lado, los responsables fueron capturados y posteriormente condenados a una pena superior a 12 años de prisión por delitos como estafa agravada y uso de documento falso. Sin embargo, la apelación mantiene abierto el proceso judicial, especialmente por los señalamientos relacionados con presuntas presiones durante la aceptación de cargos.

Mientras avanza el trámite legal, el caso continúa siendo objeto de atención por la magnitud del fraude y por las nuevas revelaciones que rodean el uso del nombre y la música de Yeison Jiménez incluso después de su fallecimiento.

Cabe aclarar que la mención a la música de Yeison Jiménez dentro del proceso no implica que las canciones del fallecido artista hayan sido utilizadas como un método de presión ilegal o de tortura psicológica. Según lo expuesto en el caso, los capturados señalaron que la reproducción constante de sus temas les generó una carga emocional, no por el contenido de la música en sí, sino porque les recordaba de manera permanente que la víctima de la estafa era el propio cantante, lo que, según ellos, incrementó la presión psicológica por el daño causado.