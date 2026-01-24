Millonaria estafa en la que cayó Yeison Jiménez antes de fallecer; jugaron con su ilusión

Antes de su fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, el cantante de música popular Yeison Jiménez fue víctima de una estafa millonaria que comprometió recursos significativos y generó un proceso judicial aún en curso.

La información fue entregada por el abogado del artista, quien explicó cómo ocurrieron los hechos y qué elementos formaron parte del engaño.

Puedes leer: Yeison Jiménez dejó listo un negocio antes de fallecer; competiría con el de Pipe Bueno



Estafa de la que fue víctima Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

Según el jurista, el fraude superó los 4.000 millones de pesos y se originó en torno a operaciones relacionadas con la compra de vehículos de alta gama, una de las pasiones del cantante.



Para ganarse la confianza de Jiménez y su equipo, los presuntos estafadores los llevaron a un concesionario y les enseñaron una gran cantidad de automóviles y otros bienes que supuestamente formaban parte de la transacción.



“Les mostraron varios vehículos, más de 50 vehículos de alta gama, también tractomulas. Fueron también inmuebles relacionados con lotes comerciales para construcción, bodegas, apartamentos”, explicó el defensor, resaltando la amplitud de los bienes que fueron presentados como parte del negocio fraudulento.

De acuerdo con esa versión, los estafadores no se limitaron solo a exhibir automóviles, sino que también incluyeron supuestos lotes, bodegas y otras propiedades que sirvieron para dar apariencia de legitimidad al acuerdo.

Esa estrategia generó la percepción de que se trataba de inversiones reales y valiosas, lo que llevó al cantante a comprometer recursos y confiar en las promesas de los implicados.

Publicidad

El proceso legal que se abrió tras la denuncia formal se mantiene en diligencia, con investigaciones que buscan esclarecer la responsabilidad de los señalados y la recuperación de los bienes o valores que, según las autoridades, fueron objeto de maniobras ilegales.

Puedes leer: La petición de la esposa de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera; durante velorio

Publicidad

El abogado remarcó que la estafa no solo afectó financieramente al artista, sino que también implicó un desgaste en su entorno personal y profesional en los meses previos a su fallecimiento.

La estafa quedó en manos de la justicia, que ahora debe determinar responsabilidades y avanzar en la recuperación de los recursos implicados para compensar a las víctimas de este esquema fraudulento que, según el abogado, afectó de manera considerable al intérprete de música popular

Mira también este video: Poncho Zuleta comete grave error en pleno homenaje a Yeison Jiménez