Yeison Jiménez se casó a los 14 años; salen a la luz fotos de su primer amor

Yeison Jiménez volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por una etapa poco conocida de su vida personal. Tras su fallecimiento, comenzaron a circular imágenes antiguas de una de sus primeras parejas sentimentales, captadas muchos años antes de que el cantante alcanzara reconocimiento nacional en la música popular.

Las fotografías despertaron curiosidad entre seguidores y reabrieron una historia que el propio artista había contado en varias entrevistas: su matrimonio cuando apenas tenía 14 años.

Puedes leer: Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO



Mucho antes de los escenarios, los conciertos multitudinarios y los premios, la adolescencia de Yeison Jiménez estuvo marcada por decisiones y responsabilidades tempranas. Él mismo relató en distintas ocasiones que, siendo menor de edad, ya convivía con su pareja, una situación que lo llevó a formalizar una relación cuando aún estaba construyendo su identidad personal y profesional. Para el artista, esa etapa representó un aprendizaje profundo que hizo parte de su proceso de crecimiento.

Aunque el cantante nunca confirmó públicamente el nombre de su primera esposa, en redes sociales surgieron especulaciones que apuntan a que se trataría de Cindy Camacho. Sin embargo, este dato jamás fue ratificado por Jiménez, quien siempre se mostró reservado cuando hablaba de su vida sentimental, especialmente de los episodios que ocurrieron antes de su salto a la fama.

Expiloto de Yeison Jiménez rompe el silencio /Foto: Facebook: Yeison Jiménez

Publicidad

Según lo que Yeison Jiménez contó en entrevistas pasadas, ese primer matrimonio se extendió por más de seis años. Teniendo en cuenta lo joven que era cuando comenzó la relación, se trata de un periodo significativo en su vida. A pesar del interés que el tema ha generado, el artista evitó profundizar en los motivos que llevaron a la separación, dejando claro que prefería mantener esos detalles en el ámbito privado.

Las imágenes que hoy circulan muestran a un Yeison muy distinto al que el público conoció después: sin lujos, lejos de los reflectores y con una vida sencilla, propia de un joven que aún no imaginaba el impacto que tendría en la música popular colombiana. Para muchos seguidores, estas fotografías reflejan el contraste entre sus inicios y la carrera que logró construir años más tarde.

Publicidad

Puedes leer: Fans se tatúan en honor a Yeison Jiménez y recuerdan su legado tras su partida

Fotos de la primera esposa de Yeison Jiménez

La reaparición de estas imágenes y recuerdos ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores comentan y comparten fragmentos de entrevistas antiguas en las que Yeison Jiménez hablaba de su pasado. Para muchos, se trata de un capítulo que permite entender mejor al artista, no desde la fama, sino desde sus orígenes y las decisiones que marcaron su camino.