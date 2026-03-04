“No me gusta”: Katherine Miranda revela los motivos por los que no le gusta su primer nombre

Katherine Miranda es una de las figuras más visibles de la política nacional colombiana. Sin embargo, en una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, la representante por el partido Alianza Verde reveló un detalle personal poco conocido sobre su identidad. Resulta que su primer nombre no coincide con el que utiliza habitualmente en la vida pública, y ella admite sentir un rechazo profundo hacia esa denominación específica.

Durante la charla con los locutores, ellos consultaron su perfil oficial y descubrieron que nació el 14 de diciembre de 1985. En ese registro legal aparece el nombre Luvi. Al escucharlo durante la transmisión, la congresista pidió de inmediato que no lo usaran de nuevo: "No hagan eso" expresó, pues prefiere que la llamen simplemente Katherine Miranda. Ella explicó que el uso de ese apelativo le molesta bastante y que siempre intenta evitarlo en cualquier contexto.



¿Cuál es el nombre real de Katherine Miranda?

La política bogotana compartió una teoría muy particular sobre por qué su madre eligió ese nombre para ella hace décadas. Según sus propias palabras, cree que su progenitora sabía desde antes del parto que ella sería una niña inquieta y que le sacaría muchas canas en el futuro.



Por esta razón, ella considera que la elección de Luvi representó una forma de venganza anticipada por todas las travesuras que cometería años después durante su crecimiento. Durante el programa, ella expresó: "Mi mamá sabía que yo le iba a sacar muchas canas en la vida y le iba a hacer sufrir, entonces se vengó antes de que yo empezara a hacer picardías".

Esta revelación apareció durante una charla tranquila, en la que también contó que creció en el barrio La Estancia, en Ciudad Bolívar. A pesar del desagrado que siente por su primer nombre, todavía lo mantiene sin cambios en sus documentos oficiales de identidad. Sobre el hecho de no borrarlo de su cédula, ella explicó: "Me da pesar con mi mami porque ya me dijo que le parecía bonito, entonces voy a mantener ese karma ahí".

Además de estas anécdotas personales, Miranda aprovechó el espacio para recordar su trayectoria de ocho años en el Congreso de la República. Allí destacó que impulsó leyes importantes.

Asimismo, comentó que está soltera y que pocos se atreven a invitarla a salir debido a su carácter fuerte en el trabajo. No obstante, aclaró que esa firmeza resulta necesaria en un ambiente que ella describió como "machista".

