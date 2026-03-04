Colombia vs Argentina en la SheBelieves Cup: sigue el partido gratis EN VIVO

Colombia vuelve a la cancha este miércoles para disputar su segundo partido en la SheBelieves Cup 2026 frente a Argentina, un rival habitual en competencias sudamericanas y amistosos internacionales.

El encuentro llega tras la caída 4-1 ante Canadá en el debut, por lo que este compromiso aparece como una oportunidad clave para ajustar detalles y sumar confianza en un torneo de alto nivel.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia jugará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, escenario que recibe uno de los cruces más esperados de la jornada. La ‘Tricolor’ buscará una actuación más ordenada, con mayor control del balón y presencia ofensiva, en un duelo que también sirve como preparación para futuros retos internacionales.

La Selección Colombia femenina se mide a la albiceleste antes de cerrar su participación en el certamen frente a Estados Unidos, lo que convierte este partido en un punto intermedio importante dentro del calendario del torneo.

El cuerpo técnico ha insistido en la necesidad de mantener intensidad durante los 90 minutos y aprovechar la experiencia de varias jugadoras que compiten en ligas de Brasil, México, Europa y Estados Unidos.

EN VIVO: Colombia vs Argentina en la SheBelieves Cup

El encuentro entre Colombia y Argentina está programado para este miércoles 4 de marzo de 2026 a las 3:30 de la tarde, hora colombiana. La transmisión estará disponible a través de Gol Caracol, señal principal de Caracol Televisión, además de la aplicación Ditu, el portal web de Gol Caracol y su canal oficial de YouTube.

La narración estará a cargo de Carlos Alberto Morales, con los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el acompañamiento técnico de Yinaris García, un equipo que seguirá cada jugada del partido y los movimientos tácticos de ambas selecciones.

Colombia llega con la necesidad de mejorar su desempeño defensivo y de encontrar mayor conexión entre el mediocampo y el ataque. Frente a Canadá se evidenciaron desajustes que el cuerpo técnico busca corregir rápidamente.

Argentina, por su parte, aparece como un rival conocido, con un estilo de juego físico y ordenado, que suele exigir concentración en cada línea.

Convocatoria de Colombia para la SheBelieves Cup 2026

Estas son las jugadoras llamadas por el cuerpo técnico para disputar el torneo:

Ana María Guzmán – Palmeiras (Brasil)

Carolina Arias – América de Cali (Colombia)

Catalina Pérez – Racing Club de Strasbourg (Francia)

Daniela Arias – San Diego Wave (Estados Unidos)

Daniela Caracas – Espanyol (España)

Daniela Montoya – Gremio (Brasil)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (Brasil)

Gisela Robledo – Corinthians (Brasil)

Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)

Ilana Izquierdo – Tigres UANL (México)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (Estados Unidos)

Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil)

Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)

Liced Serna – Pumas (México)

Linda Caicedo – Real Madrid (España)

Manuela Pavi – Toluca (México)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion (Inglaterra)

Marcela Restrepo – Monterrey (México)

Mary José Álvarez – Olympique de Marsella (Francia)

Natalia Giraldo – América de Cali (Colombia)

Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)

Wendy Bonilla – Pumas (México)

Yirleidis Quejada – Pachuca (México)

Luego del partido ante Argentina, Colombia cerrará su participación en la SheBelieves Cup enfrentando a Estados Unidos el sábado 7 de marzo. Este calendario permite al cuerpo técnico evaluar el rendimiento del grupo frente a selecciones con distintos estilos y niveles de exigencia.