Giro en caso de hermanas fallecidas en Barranquilla; autores serían menores de edad

Sheridan Sofía de 14 años y Keyla Nicol Hernández Noriega 17 eran los nombres de las hermanas que aparecieron sin vida después de salir con sus parejas sentimentales durante el martes del Carnaval de Barranquilla, por lo cual, se conoció que las autoridades confirmaron la identidad de los presuntos responsables.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, ya hay videos e imágenes sobre los últimos movimientos realizados por las víctimas y también aseguran que los implicados también son menores de edad, al punto que información del Heraldo ya se confirmó la captura de estos en un centro médico local.

Ante esto se conoció que en la madrugada de este 4 de marzo se presentó la captura de dos personas, quienes serían los señalados de apagar la vida de las hermanas. Se conoció que los sospechosos fueron encontrados por la Policía en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, donde al parecer llegaron heridos tras sufrir un accidente.

Mientras uno fue detenido tras ser dado de alta, el otro sigue a la espera de una cirugía; el medio en cuestión destacó que uno de los individuos portaba un teléfono celular y, tras análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo información relacionada con el hecho de las menores.

Se trata de las grabaciones en las que le ponían un arma en la cabeza a una de las menores. Esos mismos archivos estaban almacenados en el teléfono desde el cual se realizaban las llamadas pidiendo dinero por ellas.

¿Qué dijo la madre de las menores que perdieron la vida en Barranquilla?

Por otro lado, María Noriega Cruz se pronunció y explicó que sus hijas le habían pedido permiso para asistir a un evento en Malambo del Carnaval. “Ella me dice, no mami, ahora venimos, ahora venimos. Y cuando yo la llamo por segunda vez ya el teléfono estaba apagado.”

Horas más tarde mencionó que comenzaron a recibir llamadas de extorsión, en las cuales le pedían 50 millones de pesos, después bajaron a 20 y finalmente mencionaron que con 5 por cada una era suficiente, luego explicó que reconoció la voz de los jóvenes debido a que sus hijas habían tenido videollamada con estos.

Pese a esto, María explicó que llevó el caso ante el Gaula de la policía, en donde inicialmente le mencionaron que se trataba de un falso secuestro. Sin embargo, el 1 de marzo se confirmó que se trataba de Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega.

