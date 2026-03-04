Gran susto que se llevaron en aeropuerto de Barranquilla; niño apareció en plena pista

Momentos de preocupación se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, luego de que un niño menr de 10 años fuera visto caminando solo en la pista aérea, un espacio al que únicamente puede ingresar personal autorizado.

El hecho ocurrió el pasado 23 de enero de 2026, aunque se conoció públicamente después. Según la información entregada, el menor logró entrar por un punto del cerramiento que rodea la terminal aérea. No estaba acompañado por un adulto cuando fue visto dentro del área restringida.

Puedes leer: Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno



Menor de 10 años fue visto caminando en la pista del aeropuerto de Barranquilla

De acuerdo con lo que se ha informado, el niño caminaba por la pista mientras miraba los aviones ya que era su sueño. En ese momento no había una aeronave aterrizando o despegando justo en el lugar donde se encontraba, lo que permitió que la situación no pasara a mayores.



Personal del aeropuerto detectó la presencia del menor y de inmediato dio aviso a los equipos encargados de la seguridad interna. Fueron integrantes del cuerpo de bomberos aeronáuticos quienes se desplazaron hasta el punto para retirarlo de la pista.



El procedimiento se hizo rápidamente. El menor fue puesto a salvo y trasladado fuera del área operativa. Después fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que inició la búsqueda de su familia.

Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar a la madre del niño en un sector cercano al aeropuerto. El menor fue devuelto a su entorno familiar y no presentó heridas ni afectaciones físicas.

Publicidad

Desde la administración de la terminal aérea se indicó que las operaciones no se suspendieron y que los vuelos programados se desarrollaron con normalidad. Sin embargo,

el ingreso del menor dejó en evidencia que logró atravesar uno de los puntos de seguridad sin ser detectado de inmediato.

Información importante sobre el ingreso no autorizado de un menor a la plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, el 23 de enero.



La situación fue detectada a tiempo y se activaron los protocolos de seguridad. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/4XI3UxRcbf — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) March 4, 2026

Publicidad

Puedes leer: Se formó tremenda pelea en vuelo de LATAM Airlines y les tocó devolverse, ¿qué pasó?

La pista de aterrizaje es un área exclusiva para la operación de aeronaves. Allí solo pueden estar pilotos, técnicos y personal autorizado, ya que es el lugar donde los aviones realizan maniobras de aterrizaje y despegue.

Tras lo ocurrido, las autoridades revisan cómo se produjo el ingreso y qué condiciones permitieron que el niño llegara hasta ese punto. También se evalúan los tramos del cerramiento perimetral por donde habría pasado.

Mira también: Caja negra de avión de Satena revela lo que ocurrió justo antes de caer; últimas palabras