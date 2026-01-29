Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
PROGRAMACIÓN GRAMMY 2026
RESCATE DE CUERPOS; AVIÓN SATENA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Hombre que a última hora no abordó avión de Satena cuenta el imprevisto que lo salvó

Hombre que a última hora no abordó avión de Satena cuenta el imprevisto que lo salvó

El integrante del equipo de Diógenes Quintero, Juan Camilo Pérez, explicó por qué viajó por tierra hasta Ocaña en lugar de hacerlo por vía aérea.

Juan Camilo Pérez revela porque no abordo el avión de Satena
Hombre que a última hora no abordó avión de Satena cuenta el imprevisto que lo salvó
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Siguen revelándose detalles sobre las personas implicadas en el accidente del avión de Satena, ocurrido este martes 28 de enero, en el que perdieron la vida 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes. Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero.

En medio de este panorama, Juan Camilo Pérez habló con Noticias Caracol y contó detalles de su decisión de no viajar con el congresista. Además de mencionar porque se dio el cambio de planes y también cómo se terminó enterado de este suceso.

Puedes leer: Conversación entre piloto de Satena accidentado y torre de control: "Listo para descenso"

Inicialmente, explicó que la última conversación que tuvo con el congresista fue por un tema relacionado con el trabajo. Así mismo, mencionó que: “Todo últimamente había estado fluyendo muy bien”, donde mencionó que se encontraban atendiendo compromisos pactados.

Te puede interesar

  1. La asistente del congresista Diógenes Quintero
    La asistente del congresista Diógenes Quintero
    /Foto: redes sociales
    Nación

    Ella era Natalia Acosta, la joven asistente del congresista Diógenes Quintero

  2. Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    /Foto: redes sociales
    Nación

    Hospital despide a reconocido médico cirujano y a su esposa; iban en el vuelo de Satena

Por otro lado, explicó que su Diógenes era: “Un ser humano maravilloso, era muy humilde, era demasiado orgulloso de sus raíces campesinas, de venir de un pueblo del Catatumbo y era una gran persona”, así mismo, compartió con el medio en cuestión porque decidió ir en tierra a Ocaña y no tomar el avión de Satena.

¿Qué dijo Juan Camilo Peréz sobre el avión de Satena?

El hombre afirmó que estaba cumpliendo compromisos con el representante de la Cámara, por lo cual, tenía que desplazarse al municipio de Ocaña, Norte de Santander. Y afirmó que tomó la decisión de no ir con Quintero en el avión de Satena, debido a que este último tenía compromisos en Cúcuta, por eso el político fue en la aeronave.

Publicidad

Puedes leer: Carlos Salcedo Salazar, candidato a curul de paz; iba en el avión de Satena

“Decidimos que él viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladamos por tierra. Una vez llegamos a Ocaña nos dirigimos de inmediato al aeropuerto a esperarlo, pero lamentablemente nunca llegó”. Así mismo, afirmó que desde horas de la mañana estos se encontraban viajando en tierra.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    /Foto: redes sociales
    Nación

    Hospital despide a reconocido médico cirujano y a su esposa; iban en el vuelo de Satena

  2. Diógenes Quintero, representante a la Cámara
    Diógenes Quintero, representante a la Cámara
    /Foto: Congreso Colombia
    Noticias

    Quién es Diógenes Quintero, congresista que iba en el avión de Satena desaparecido

Asimismo, agregó que la torre de control en Cúcuta le informó que el radar del avión de su compañero político no aparecía. Posteriormente, afirmó que “nos guiamos también precisamente por la ubicación que tenía otra de las personas que viajaba en el vuelo y allí es donde nos encontramos con la noticia” , esto con relación a su llegada al lugar del accidente.

“Nos demoramos mucho en llegar a donde estaba el avión porque era un acceso demasiado complicado. Fueron dos horas hasta llegar al sitio a pie montaña arriba, zona boscosa”, dijo.

Para este accidente la Aeronáutica Civil afirmó que una de las primeras hipótesis del accidente del avión de Satena, puede ser las condiciones climáticas por las cuales tuvo que atravesar la aeronave por este trayecto, donde también afirmó que ya tiene la caja negra y más información para hacer el respectivo análisis.

Mira también: Aparece video del interior del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes aéreos

Aeronáutica Civil

Cúcuta