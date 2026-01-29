Hombre que a última hora no abordó avión de Satena cuenta el imprevisto que lo salvó

Siguen revelándose detalles sobre las personas implicadas en el accidente del avión de Satena, ocurrido este martes 28 de enero, en el que perdieron la vida 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes. Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero.

En medio de este panorama, Juan Camilo Pérez habló con Noticias Caracol y contó detalles de su decisión de no viajar con el congresista. Además de mencionar porque se dio el cambio de planes y también cómo se terminó enterado de este suceso.

Conversación entre piloto de Satena accidentado y torre de control: "Listo para descenso"



Inicialmente, explicó que la última conversación que tuvo con el congresista fue por un tema relacionado con el trabajo. Así mismo, mencionó que: “Todo últimamente había estado fluyendo muy bien”, donde mencionó que se encontraban atendiendo compromisos pactados.



Por otro lado, explicó que su Diógenes era: “Un ser humano maravilloso, era muy humilde, era demasiado orgulloso de sus raíces campesinas, de venir de un pueblo del Catatumbo y era una gran persona”, así mismo, compartió con el medio en cuestión porque decidió ir en tierra a Ocaña y no tomar el avión de Satena.

¿Qué dijo Juan Camilo Peréz sobre el avión de Satena?

El hombre afirmó que estaba cumpliendo compromisos con el representante de la Cámara, por lo cual, tenía que desplazarse al municipio de Ocaña, Norte de Santander. Y afirmó que tomó la decisión de no ir con Quintero en el avión de Satena, debido a que este último tenía compromisos en Cúcuta, por eso el político fue en la aeronave.

Carlos Salcedo Salazar, candidato a curul de paz; iba en el avión de Satena

“Decidimos que él viajara en avioneta y el resto del equipo nos trasladamos por tierra. Una vez llegamos a Ocaña nos dirigimos de inmediato al aeropuerto a esperarlo, pero lamentablemente nunca llegó”. Así mismo, afirmó que desde horas de la mañana estos se encontraban viajando en tierra.

Asimismo, agregó que la torre de control en Cúcuta le informó que el radar del avión de su compañero político no aparecía. Posteriormente, afirmó que “nos guiamos también precisamente por la ubicación que tenía otra de las personas que viajaba en el vuelo y allí es donde nos encontramos con la noticia” , esto con relación a su llegada al lugar del accidente.

“Nos demoramos mucho en llegar a donde estaba el avión porque era un acceso demasiado complicado. Fueron dos horas hasta llegar al sitio a pie montaña arriba, zona boscosa”, dijo.

Para este accidente la Aeronáutica Civil afirmó que una de las primeras hipótesis del accidente del avión de Satena, puede ser las condiciones climáticas por las cuales tuvo que atravesar la aeronave por este trayecto, donde también afirmó que ya tiene la caja negra y más información para hacer el respectivo análisis.

Aparece video del interior del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander