Conversación entre piloto de Satena accidentado y torre de control: "Listo para descenso"

La conversación entre el piloto del vuelo 8849 de Satena y la torre de control se desarrolló con total normalidad. Las voces registradas no muestran señales de alarma ni reportes fuera de lo habitual. Ese intercambio radial se convirtió en el último contacto oficial que se tuvo con la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK4709, operada por la empresa Searca.

De acuerdo con la información divulgada por la Aerocivil y la aerolínea, la última comunicación ocurrió sobre las 11:45 de la mañana, cuando el avión se aproximaba al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. El aterrizaje estaba programado para las 12:05 del mediodía.





En el audio se escucha al piloto reportarse desde Cúcuta en fase de aproximación:

Piloto: “Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso”.

Torre de control: “Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado, notifique 10 millas antes de Ocaña”.

Piloto: “Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción; llamará”.

Torre de control: “Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña”.

Después de ese intercambio, no se volvió a establecer comunicación con la tripulación. Cerca de las 2:30 de la tarde, Satena confirmó la pérdida de contacto con la aeronave. A bordo viajaban 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación.

El avión HK4709 era piloteado por el capitán Miguel Vanegas, con más de 20 años de experiencia en aviación comercial, y el copiloto José de la Vega. Ambos cumplían funciones en rutas regionales del país.

Horas más tarde, las autoridades informaron que la aeronave fue ubicada en zona rural del departamento de Norte de Santander. El impacto fue confirmado por equipos de rescate que se desplazaron al lugar tras reportes de habitantes del sector. Según los reportes oficiales, ninguno de los ocupantes sobrevivió.

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander /Foto: redes sociales

Tripulación y pasajeros fallecidos en vuelo Satena

El listado oficial de personas que iban a bordo quedó consolidado de la siguiente manera:



Diógenes Quintero, representante a la Cámara.

Carlos Salcedo, candidato a la Curul de Paz.

Juan David Pacheco, exconcejal del municipio de Ocaña.

María Sánchez, esposa de Juan David Pacheco.

Rolando Peñaloza.

Natalia Cristina Acosta Salcedo.

María Torcoroma Álvarez Barbosa.

Maira Avendaño.

María del Carmen Díaz.

Anirley Julio.

Karen Parales.

Anayisel Quintero.

Gineth Rincón.

Miguel Vanegas, piloto.

José de la Vega, copiloto.

La aeronave tenía capacidad para 19 personas y cubría una ruta de corta duración entre Cúcuta y Ocaña. El trayecto normalmente se realiza en menos de media hora. Según datos entregados por la aerolínea, el último contacto con el radar se dio cuando el avión sobrevolaba una zona montañosa.

Las autoridades aeronáuticas reiteraron que el audio corresponde a una comunicación rutinaria dentro del protocolo de aproximación. El intercambio de mensajes evidencia que el descenso fue autorizado sin reportes de tránsito ni alertas previas.



Mientras avanza la revisión técnica del caso, el audio se convirtió en una de las piezas más sensibles del registro del vuelo. La grabación muestra que la tripulación cumplía los procedimientos establecidos y mantenía contacto constante con la torre.

El vuelo 8849 había salido del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cerca del mediodía y tenía previsto aterrizar pocos minutos después en Ocaña. La pérdida de comunicación ocurrió antes de que se cumpliera ese tiempo estimado.