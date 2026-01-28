Quiénes eran los pilotos del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander

La hecho ocurrido en Norte de Santander dejó al país conmovido tras confirmarse que el piloto y el copiloto del avión al servicio de Satena tenían una trayectoria amplia y reconocida en la aviación colombiana. Ambos acumulaban décadas de experiencia en los cielos del país y en rutas nacionales e internacionales.

El piloto de la aeronave era el capitán Miguel Vanegas Baquero, quien obtuvo su licencia en octubre de 1996 y se formó en Aerocentro de Colombia Ltda.

Su carrera estuvo marcada por vuelos constantes hacia destinos como Vichada, Medellín y Leticia. De acuerdo con los datos conocidos, Vanegas superaba las 10.000 horas de vuelo sin registrar incidentes, una cifra que reflejaba su nivel de preparación y compromiso con la operación aérea.

Durante años, su nombre fue sinónimo de constancia y disciplina en la aviación regional. Desde marzo de 2008 trabajaba con la empresa Searca, compañía que operaba el avión que prestaba servicio para Satena. Su recorrido profesional lo consolidó como un piloto experimentado, acostumbrado a rutas complejas y a condiciones cambiantes.

Su esposa, Lucía Cabrera, destacó públicamente la trayectoria del capitán y su dedicación permanente al trabajo. Según explicó, Miguel Vanegas llevaba años sin interrumpir su actividad como piloto y mantenía una rutina estricta ligada a la seguridad y al cumplimiento de cada vuelo asignado.

Quiénes eran los pilotos del avión de Satena

¿Quién era el copiloto del avión?

Como copiloto viajaba el capitán José Joaquín de la Vega, oriundo de Medellín. Inició su carrera como piloto en 1995 y formó parte de Aerolíneas Centrales de Colombia. En sus redes sociales compartía imágenes de vuelos privados hacia destinos como San Andrés, Medellín y Costa Rica, mostrando su actividad constante en el sector aéreo.

De la Vega era reconocido por su experiencia en vuelos ejecutivos y rutas regionales, lo que lo convertía en un profesional habituado a distintos tipos de aeronaves y trayectos. Su perfil mostraba una vida ligada al aire y a la operación de vuelos comerciales y privados.

Además de los dos tripulantes, en el avión se transportaban trece pasajeros.



Natalia Cristina Acosta Salcedo María Torcoroma Álvarez Barbosa Maira Alejandra Avendaño Rincón Maira del Carmen Díaz Rodríguez Anirley Julio Osorio Juan David Pacheco Mejía Karen Liliana Parales Vera Rolando Enrique Peñaloza Gauldrón Diógenes Quintero Amaya Ana Yisel Quintero Gineth Rincón Carlos Salcedo Maira Alejandra Sánchez Cardio

El avión cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, un trayecto que tarda aproximadamente 25 minutos. De acuerdo con los reportes, la aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Tras varias horas de búsqueda, campesinos del sector alertaron sobre la ubicación del avión en una zona rural de difícil acceso. Las imágenes iniciales mostraron restos de la aeronave esparcidos entre la vegetación, lo que permitió a las autoridades confirmar el punto del impacto.