Carlos Salcedo Salazar, candidato a curul de paz; iba en el avión de Satena

El avión HK4709 al servicio de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, fue localizado en Norte de Santander y las autoridades confirmaron que no hubo personas con vida entre quienes iban a bordo.

En la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a la curul de paz en el Congreso Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco.

El trayecto entre Cúcuta y Ocaña suele tardar cerca de 25 minutos. De acuerdo con la información de plataformas de seguimiento aéreo, el avión dejó de comunicarse cuando sobrevolaba una zona montañosa ubicada entre los municipios de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander. Ese fue el último punto registrado antes de que se activaran los protocolos de búsqueda.

La aeronave había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y minutos después se perdió el contacto con los centros de control aéreo. Desde ese momento, se desplegaron operaciones de rastreo por aire en el corredor de la ruta. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el avión se había estrellado y que ninguno de los ocupantes sobrevivió.

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander /Foto: redes sociales

Entre los pasajeros se encontraba Carlos Salcedo Salazar, candidato a una curul de paz en el Congreso. Salcedo era líder social y hacía parte de la Corporación América Barí, con base en el municipio de Tibú. Su nombre había sido mencionado entre quienes viajaban en el vuelo debido a su participación en procesos comunitarios y a su actividad política en el nororiente del país.

En el mismo avión se movilizaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien adelantaba campaña para continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de marzo de 2026, con el respaldo del Partido de la U. Quintero había llegado al Capitolio en 2022 por las curules de paz y su actividad política se había enfocado en el Catatumbo y en las problemáticas sociales de esa región.

Otro de los nombres confirmados entre los ocupantes fue el del exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, figura conocida en la vida política local. La presencia de varios líderes y dirigentes hizo que la noticia tuviera un impacto inmediato en el departamento y en distintos sectores del país.

Las autoridades informaron que en el avión viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. La aeronave cubría una ruta regional frecuente y había salido de Cúcuta con destino a Ocaña cuando se interrumpió la comunicación. El hallazgo se produjo en un sector montañoso, lo que coincidió con el último registro de vuelo que se tenía del aparato.

