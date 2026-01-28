Este es el avión de Satena desaparecido en ruta Cúcuta–Ocaña: fotografías

Un avión de la aerolínea Satena, que cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña, perdió comunicación con los centros de control aéreo cuando estaba próximo a llegar a su destino.

La situación encendió las alertas en Norte de Santander y llevó a que se activaran de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades aeronáuticas.

El vuelo tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña al mediodía de este miércoles 28 de enero. Sin embargo, el contacto se interrumpió pocos minutos antes de completar el recorrido, lo que generó incertidumbre entre las autoridades y preocupación entre quienes esperaban el arribo del avión.



Según la información entregada por Satena, se trataba de un avión con capacidad para 15 pasajeros que cubría el trayecto Cúcuta–Ocaña bajo el número de vuelo NSE 8849. La aeronave había despegado a las 11:42 de la mañana y tenía programado aterrizar sobre las 12:05 p. m. El último reporte de comunicación se registró a las 11:54 a. m., cuando aún se encontraba en ruta.

Desde ese momento, se pusieron en marcha las labores de localización. Satena indicó que activó todos sus recursos disponibles para apoyar la búsqueda del avión, en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidades encargadas de manejar este tipo de situaciones.

Cuál es el avión de Satena desaparecido en Norte de Santander

Como parte del protocolo de atención, Satena habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información directa a los familiares de los ocupantes del vuelo. La empresa insistió en que cualquier novedad será comunicada por sus redes sociales y comunicados institucionales, sin recurrir a fuentes externas.

En el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña se mantuvo la expectativa por noticias oficiales, mientras que desde Cúcuta se reforzó el contacto con los centros de control aéreo. La ruta Cúcuta–Ocaña es una conexión frecuente para el nororiente del departamento, lo que hizo que la situación tuviera eco inmediato en la región.

¿Quiénes viajaban en el avión Satena?

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Maráa del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

El equipo de comunicaciones de Diógenes Quintero señaló en redes sociales que no han logrado establecer contacto ni con el representante ni con su asistente, Natalia Acosta Salcedo. Indicaron que los mensajes enviados aparecen como recibidos, pero no han tenido respuesta, y que la última ubicación registrada de los teléfonos fue en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue.

También pidieron prudencia mientras esperan información oficial sobre el vuelo Cúcuta–Ocaña de Satena.