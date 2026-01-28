Avión desaparecido en Norte de Santander; este es el punto de desaparición

Una aeronave de la aerolínea Satena, identificada como un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, fue reportada como desaparecida este 28 de enero de 2026 en el departamento de Norte de Santander con 16 personas a bordo. El avión, que cumplía la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Las autoridades afirmaron que se perdió contacto con los radares de control de tráfico aéreo minutos antes de su aterrizaje programado, generando una situación de máxima alerta en la región. De igual forma, se conoció que el vuelo despegó de la ciudad de Cúcuta a las 11:40 a. m. y tenía como destino el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, donde se esperaba su llegada aproximadamente a las 12:05 p. m.

Antes de esto, se conoció que la aeronave había cumplido un trayecto inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Información de la Aeronáutica Civil, la señal del transpondedor se cortó de forma abrupta poco antes de acercarse a su destino.



El último rastro del radar sitúa a la aeronave sobre la compleja zona del Catatumbo, específicamente entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. “La región montañosa y geográficamente compleja presenta desafíos significativos para las operaciones aéreas y labores de búsqueda y rescate”, informó la Defensa civil.



¿Cuántos tripulantes iban en la avioneta de Satena?

De acuerdo con los reportes oficiales actualizados, en la avioneta viajaban un total de 16 personas; 13 pasajeros y 3 tripulantes del avión. Información que fue confirmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Ante la emergencia, las autoridades colombianas activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) coordina las labores junto a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la cual desplegó un helicóptero desde la base militar de Palanquero para sobrevolar el área del incidente.

Por otro lado, se conoció que el avión desaparecido es un Beechcraft 1900, un modelo bimotor turbohélice de alto desempeño propiedad de la empresa Searca, operado bajo modalidad de alquiler para Satena, y dentro de sus caracteristicas era un vehículo que alcanzaba 440 kilómetros por hora, así mismo, tenía una autonomía de 6 horas y 30 minutos de vuelo continúo. Por lo cual, las autoridades se encuentran investigando las causas de la desaparición de este.

En la aeronave se desplazaba el representante a la Cámara por el Partido de la U Diógenes Quintero y el candidato por las curules de paz Carlos Salcedo.

