Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

Mientras la música popular continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez, uno de los cantantes más exitosos de este género en Colombia, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar los factores que habrían influido en el accidente de avioneta que acabó con la vida del artista y cinco personas más.

Pues el más reciente avance tiene que ver con un informe preliminar de la Aerocivil que detalla algunos puntos clave sobre el accidente aéreo, ocurrido el sábado 10 de enero en Paipa, Boyacá, cuando la avioneta del cantante Yeison Jiménez se precipitó a tierra a pocos minutos de despegar.

En el informe conocido la Aeronáutica Civil, a través de un informe preliminar elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), dio a conocer nuevos detalles sobre lo sucedido, además de develar un dato clave sobre cómo fallecieron los ocupantes.

Así murió Yeisón Jiménez en accidente de avioneta

El documento detalla actividades realizadas con la avioneta días antes del accidente fatal, al igual que reporta las situaciones derivadas del choque, como un incendio posterior e incluye información sobre los cuerpos sin vida, indicando que habrían fallecido de forma contundente.



Pues la información registrada indica que los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal, es decir: "lesiones que causaron la muerte", lo que ha llevado a varias personas a inferir que posiblemente el fuerte impacto contra el suelo habría sido tan contundente que todos los pasajeros sufrieran lesiones que les costaron la vida antes del incendio.



De acuerdo con el documento, la aeronave había presentado su plan de vuelo con una hora estimada de salida a las 3:05 de la tarde, a una velocidad prevista de 160 nudos y una altitud de 12.500 pies, cubriendo la ruta Paipa–Ubaté–San Francisco–Honda–La Pintada–EOH. El despegue se realizó desde la pista 05 del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, hacia las 4:09 p. m.

Sin embargo, apenas dos minutos después del inicio del vuelo (4:11 pm) se produjo el siniestro. Según el reporte, la avioneta de matrícula N325FA perdió altura poco después del despegue y terminó impactando contra el terreno en la finca Marengo, ubicada en la vereda Romita del municipio de Paipa. Tras el choque, la aeronave se desplazó de manera lineal cerca de 21 metros.

El informe preliminar señala que no hubo indicios de fuego antes del impacto. No obstante, el rompimiento de los tanques de combustible tras la colisión generó un incendio que consumió completamente la aeronave. “Como consecuencia del impacto y del fuego posterior, la aeronave sufrió daños sustanciales y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal”, precisó la DIACC.

Durante la inspección del lugar, los investigadores lograron identificar la totalidad de las secciones y componentes del avión en el sitio del accidente. También se estableció que el hecho ocurrió en condiciones de luz diurna y bajo circunstancias meteorológicas visuales, con clima favorable y buena visibilidad, sin reportes de tormentas u otros fenómenos adversos.

Publicidad

El reporte agrega que la aeronave se encontraba técnicamente apta para operar y que el día anterior al accidente había realizado con éxito un vuelo de prueba, luego de recibir mantenimiento en uno de sus motores. No obstante, se aclaró que el avión no contaba con registradores de vuelo, conocidos como ‘caja negra’, aunque la normativa vigente no exigía su instalación para este tipo de aeronaves.

La Aerocivil subrayó que el informe divulgado no establece causas definitivas del accidente, ya que la investigación continúa en curso. Para ello, fue conformada una junta interdisciplinaria de expertos en áreas como operaciones, aeronavegabilidad, plantas motrices, análisis de fuego, reconstrucción de accidentes, factores organizacionales y documentación audiovisual.

Publicidad

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan esclarecer qué provocó la pérdida de altura de la aeronave segundos después del despegue, un hecho que marcó uno de los accidentes aéreos más lamentados en el ámbito artístico y aeronáutico del país.

