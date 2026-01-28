Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan fotos inéditas del estado en que quedó la avioneta de Yeison Jiménez

Revelan fotos inéditas del estado en que quedó la avioneta de Yeison Jiménez

Imágenes incluidas en un informe preliminar muestran los restos de la aeronave en la que falleció el cantante y sus acompañantes, luego del siniestro ocurrido pocos minutos después del despegue.

Imágenes de la avioneta de Yeison Jiménez después del Accidente
Accidente Yeison Jiménez
Foto: Redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Un nuevo informe técnico preliminar y las imágenes que lo acompañan muestran el estado en que quedó la avioneta en la que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez tras un accidente aéreo ocurrido en enero de 2026.

El informe, entregado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), reconstruye las partes de la aeronave tras el impacto y presenta elementos que aportan detalles sobre el siniestro que conmocionó al país.

Puedes leer: Mamá de Yeison Jiménez revela el cantante que fue verdadero amigo de su hijo

El accidente se produjo cuando la avioneta Piper PA-31-325 en la que viajaban Yeison Jiménez, integrantes de su equipo de trabajo, un primo y el piloto se estrelló contra el terreno poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá.

En ese siniestro fallecieron todas las personas a bordo, incluido el cantante.

Las fotografías difundidas junto con el informe preliminar muestran fragmentos de la aeronave tras la colisión, con partes distribuidas en el sitio del impacto, lo que indica que la avioneta explotó después de chocar contra el terreno a baja altura, según el análisis realizado por la entidad investigadora.

Posición final de la avioneta de Yeison Jiménez
Avioneta Yeison Jiménez
Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

El documento oficial describe que ese choque tuvo lugar luego del despegue, sin que existan detalles concluyentes sobre otras causas específicas en ese momento.

Posición final de la avioneta de Yeison Jiménez
Accidente de Yeison Jiménez
Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

¿La avioneta de Yeison Jiménez estaba en condiciones de volar?

El informe técnico preliminar también indica que la avioneta estaba en condiciones de volar antes del siniestro.

Se señala que la aeronave cumplía con los requisitos normales para realizar el vuelo planificado y que el último chequeo técnico se efectuó en marzo de 2025, con resultados satisfactorios y sin observaciones que impidieran su operación.

Hélice de la avioneta de Yeison Jiménez
Accidente de Yeison Jiménez
Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

De manera similar, la documentación y los mantenimientos de la avioneta estaban vigentes al momento del accidente, de acuerdo con lo consignado en el reporte.

En cuanto al piloto que comandaba la aeronave, el informe indica que contaba con certificaciones vigentes para ese tipo de vuelo, con licencias nacionales y extranjeras en regla, adicional el piloto acumulaba 1.650 horas y 45 minutos de vuelo, lo que sugiere que la tripulación poseía la habilitación requerida para la operación.

Hélice de la avioneta de Yeison Jiménez
Accidente Yeison Jiménez
Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

Puedes leer: Mamá de Yeison Jiménez pensó que muerte de su hijo era una noticia falsa: "¿Otra vez eso?"

Entre las partes de la avioneta, las imágenes muestran restos metálicos fragmentados y otros componentes estructurales dispersos en el lugar donde ocurrió el accidente.

Esos elementos gráficos dan una idea del daño sufrido por la aeronave tras el choque, aunque el informe técnico preliminar aclara que aún se mantiene abierta la investigación para determinar las causas precisas del siniestro.

Estabilizador y elevador de la avioneta de Yeison Jiménez
Accidente Yeison Jiménez
Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos

El documento señala también que existen registros fílmicos en proceso de verificación que podrían corresponder al día del accidente, entre ellos algunos videos que muestran al piloto con un teléfono poco antes de despegar, aunque ese aspecto sigue bajo análisis por parte de las autoridades competentes.

El informe preliminar descarta, de momento, fallas técnicas evidentes en la aeronave o irregularidades claras en la documentación de la tripulación, manteniendo abiertas otras hipótesis que los investigadores aún deben confirmar.

Mira también: Así quedó la avioneta en la que falleció Yeison Jiménez

