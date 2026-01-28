Mamá de Yeison Jiménez pensó que muerte de su hijo era una noticia falsa: "¿Otra vez eso?"

Una de las noticias que sacudió la industria musical fue la partida de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, cuando el artista perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Ante esto, la mamá del artista Lucy Galeano decidió hablar al respecto.

Durante el espacio de Día a Día, la mamá del artista comentó que horas antes de saber de la noticia del accidente de su hijo, ella se encontraba en Manzanares realizando unas diligencias personales. Cuando recibió una llamada de una amiga de Chiquinquirá, quien le contó que un contacto de la Fiscalía le dijo que el avión de Yeison se había quemado.

Puedes leer: Yeison Jiménez advirtió en un sueño a su mamá y le pidió "ponerse los pantalones"



Sin embargo, comentó que al momento de escuchar esta noticia reaccionó no creyó que fuera verdad, debido a que cinco años atrás recibió una llamada de la policía de Medellín, donde le afirmaron que este se había accidentado, pero esto resultó mentira.



“Yo lo tomé con más calma. Yo dije: ‘No, ya me hubiera llamado mi hija, ya me hubiera llamado alguien para darme la noticia’. Entonces le dije: ‘No, yo no creo. Otra vez con eso, qué pereza’”, contó la madre del fallecido artista. Sin embargo, no se quedó con la duda y decidió llamar a sus hijas.

¿Cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez su mamá?

Tras no recibir respuesta de sus hijas, pensó que algo raro había ocurrido. Ante esto siguió insistiendo hasta el punto que una de ellas le respondió y le comentó: “Mamá, se nos fue el niño”. Situación que causó gran emotividad durante su intervención en el programa de Día a Día.

Publicidad

Posteriormente, explicó que su reacción fue en stock por lo ocurrido. “Yo pegué un grito desgarrador, que yo creo que todo el pueblo de Manzanares escuchó. Porque cuando yo volteé a mirar, estaba rodeada del pueblo. Ahí mismo me entraron a la droguería, las muchachas muy queridas, me daban agua.”

Publicidad

Después de esto, la mamá de Yeison Jiménez explicó que después de esta noticia pasó mucho tiempo sin poder descansar, y después hubo un momento en donde quería saber cómo fue el último momento de su hijo en el avioneta.

Situación por la cual, según el relato de ella afirma que en un punto sintió la mano de su hijo en la espalda y pudo descansar, donde comentó que el cantante le pidió que se mantuviera tranquila y no se preocupara por buscar el último momento del artista.

Mira también: Jhon Alex Castaño enfrenta nuevo luto tras fallecimiento de Yeison Jiménez; un infarto