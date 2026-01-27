Publicidad

Mamá de Yeison Jiménez revela el cantante que fue verdadero amigo de su hijo

Mamá de Yeison Jiménez revela el cantante que fue verdadero amigo de su hijo

La mamá del cantante de música popular habló en Día a Día sobre las amistades de su hijo, reveló a quién consideraba realmente cercano y dejó claro que la familia siempre fue su mayor respaldo.

Mamá de Yeison Jiménez habal de el verdadero amigo de su hijo
Yeison Jiménez y Luz Mery Galeano
Foto: captura de pantalla de Día a Día y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

La entrevista concedida por la madre de Yeison Jiménez al programa Día a Día no solo dejó mensajes emotivos sobre el duelo que atraviesa su familia, sino también revelaciones que han generado conversación entre seguidores del cantante.

En uno de los momentos más comentados, la mamá del artista habló con franqueza sobre un tema poco explorado tras el fallecimiento del intérprete: sus amistades y los vínculos que realmente marcaron su vida.

Puedes leer: Madre de Yeison Jiménez vivió incómodo momento en homenaje a su hijo “No es una fiesta“

Durante la charla, los presentadores le preguntaron quién había sido ese amigo incondicional que siempre acompañó a Yeison Jiménez. Lejos de mencionar una larga lista de nombres, su respuesta fue clara y directa.

Según explicó, su hijo no tenía amigos en el sentido estricto de la palabra, sino muchos compañeros y conocidos que hicieron parte de su carrera musical y de su vida pública.

La madre del cantante fue enfática en señalar que, para Yeison Jiménez, el verdadero pilar siempre fue su familia. Aseguró que él prioriza a los suyos por encima de cualquier relación externa y que ese núcleo cercano era lo más parecido a una amistad profunda y constante.

En sus palabras, la familia era el refugio, el respaldo emocional y el espacio donde el artista encontraba tranquilidad fuera de los escenarios.

El cantante de música popular que Yeison jiménez consideraba su amigo

Aunque dejó claro que su hijo no solía llamar “amigos” a las personas de su entorno, la mamá de Yeison Jiménez sí hizo una excepción. Durante la entrevista, mencionó al cantante Pipe Bueno como una de las personas más cercanas a su hijo dentro del mundo artístico.

Según contó, entre ambos existía una relación de respeto y admiración mutua, que se fue fortaleciendo con el tiempo.

La madre del artista destacó que Yeison valoraba especialmente la forma de ser de Pipe Bueno, no solo como colega, sino también como persona y como pareja. Este detalle fue resaltado en la conversación, donde se evidenció que Yeison Jiménez admiraba los valores familiares y personales que veía reflejados en él.

Puedes leer: Yeison Jiménez advirtió en un sueño a su mamá y le pidió "ponerse los pantalones"

Los presentadores de Día a Día también coincidieron en describir a Yeison Jiménez como alguien que, pese a la fama, mantenía una visión muy clara de sus prioridades. Según se comentó durante la entrevista, el cantante siempre procuró mantener su vida familiar como eje central, incluso en medio de una carrera marcada por el éxito, las giras y la exposición.

Mira también: Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción

