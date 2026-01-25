Encuentran joyas que Yeison Jiménez usó el día del accidente aéreo; quedaron calcinadas

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa generando conmoción en Colombia. A días del trágico accidente aéreo ocurrido en zona rural de Boyacá, nuevos detalles han salido a la luz y han tocado profundamente a sus seguidores.

Esta vez, el foco está puesto en un hallazgo que resulta tan simbólico como doloroso: las joyas que el artista y su equipo llevaban el día del siniestro fueron encontradas entre los restos de la aeronave, visiblemente afectadas por el fuego y el impacto.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran cadenas, relojes, anillos y escapularios completamente calcinados, dispuestos sobre fragmentos de la avioneta.

Aunque las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas fotografías, el material ha servido para despejar rumores y, al mismo tiempo, reabrir la herida emocional que dejó la partida del artista.

Yeison Jiménez y las joyas que marcaron su imagen pública

Entre los objetos hallados, uno de los que más ha impactado a los fanáticos es una cadena de oro de 18 quilates con diamantes blancos y azules, una de las piezas más representativas del cantante.

Esta joya, que llevaba la inscripción “Mi Promesa”, había sido estrenada durante la celebración de su cumpleaños número 34 y se convirtió en un símbolo recurrente en conciertos y apariciones públicas.

Durante varios días, circularon versiones que sugerían un posible robo de estos elementos personales tras el accidente. Sin embargo, las fotografías conocidas recientemente muestran que las joyas quedaron severamente dañadas por el fuego, lo que explicaría su estado actual y pondría fin a las especulaciones. El impacto visual de estas imágenes ha generado una fuerte reacción en redes, donde miles de seguidores han expresado tristeza y respeto por la memoria del artista.

Yeison Jiménez, el legado que sigue vivo

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el país sigue rindiendo homenaje a uno de los exponentes más queridos de la música popular.

Las canciones del artista continúan liderando listados de reproducción en plataformas digitales, demostrando que su legado musical permanece vigente pese a su partida.

Además, colegas y amigos del medio han participado en emotivos tributos, como el realizado en el Movistar Arena, donde reconocidos artistas se unieron para despedirlo en un acto cargado de música y recuerdos. Estos homenajes, sumados al reciente hallazgo de sus pertenencias personales, han reforzado la conexión emocional entre el público y la historia del cantante.

El descubrimiento de las joyas calcinadas no solo evidencia la magnitud del accidente, sino que también se ha convertido en un símbolo del abrupto final de una vida llena de proyectos y sueños. Aun así, la memoria de Yeison Jiménez sigue intacta en sus canciones, en el cariño de sus seguidores y en la huella que dejó en la música colombiana.

Mira también: Yeison Jiménez y el deseo familiar que siempre llevó consigo