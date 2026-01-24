El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María; le entregó un mensaje

En medio del duelo que sigue generando el fallecimiento de Yeison Jiménez, un video grabado en 2023 comenzó a circular nuevamente en redes sociales y ha despertado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En la grabación, el cantante de música popular contó una experiencia personal relacionada con la Virgen María, un relato que hoy toma un nuevo significado para quienes lo recuerdan.

Yeison Jiménez se casó a los 14 años; salen a la luz fotos de su primer amor



El material corresponde a una entrevista que Jiménez concedió hace dos años, durante una conversación cercana con una mujer que le preguntó directamente por un momento en el que, según él, sintió una presencia especial.

La pregunta fue clara: si había escuchado lo que supuestamente la Virgen le decía. Ante eso, el artista explicó que no logró entender palabras concretas, pero sí percibió una sensación física y emocional muy fuerte.

“Cuando me dijiste que me estaba cubriendo, yo empecé a sentir unas hormiguitas como que me subían de los pies hacia arriba. Ahí me dio miedo porque yo sentí bien cuando me estaba cubriendo”, expresó Yeison en ese momento, con un tono serio y sin exageraciones.

Expiloto rompe el silencio y aclara por qué se alejó de Yeison Jiménez y su equipo

Expiloto de Yeison Jiménez rompe el silencio /Foto: Facebook: Yeison Jiménez

¿Cuál fue el mensaje de la Virgen María para Yeison Jiménez?

En el mismo diálogo, la mujer que lo acompañaba aseguró que, según su interpretación, el mensaje era: “Te necesitamos, hijo”. Esa frase, que en su momento pasó como un comentario más dentro de una charla íntima, hoy se ha convertido en una de las escenas más compartidas por quienes siguen al cantante en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Tras su fallecimiento, usuarios han retomado este fragmento y lo han vinculado con su historia de vida, su carrera y las decisiones que tomó en sus últimos años. Muchos comentarios señalan que este testimonio demuestra que el artista tenía una sensibilidad distinta a la que mostraba en tarima.