La petición de la esposa de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera; durante velorio

La despedida de Yeison Jiménez sigue generando conversación entre sus seguidores y dentro del mundo de la música popular. Esta vez, el foco está en una petición especial que su esposa, Sonia Restrepo, le hizo a la cantante Jenny López durante el velorio del artista, un gesto que solo se conoció días después por voz de la propia intérprete.

Ya se cumplen 15 días desde la muerte del cantante nacido en Manzanares, Caldas, quien perdió la vida a los 34 años en un siniestro aéreo ocurrido el sábado 10 de enero de 2026. Ese día, Yeison se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía previsto presentarse en concierto.

Viajaba en su avioneta junto a cinco personas de su equipo de trabajo, pero la aeronave se precipitó en una zona rural de Paipa, Boyacá, pocos minutos después de despegar.

La noche anterior, el 9 de enero, Jiménez había ofrecido un concierto en Málaga, Santander, que terminó siendo su última presentación en tarima. En Marinilla, donde debía cantar al día siguiente, el evento se transformó en un homenaje espontáneo por parte del público y de sus músicos, quienes lo recordaron con sus canciones.

Foto: imagen tomada de redes sociales

El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, varios artistas de la música popular se reunieron para rendirle tributo. En ese escenario estuvieron Arelys Henao, Francy, Jhonny Rivera, Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Jessi Uribe, Marbelle, Andy Rivera y Paola Jara, entre otros.

Una de las ausencias que llamó la atención fue la de Jenny López, joven cantante y prometida de Jhonny Rivera. Muchos se preguntaron por qué no participó en ese homenaje público, teniendo en cuenta su cercanía con el entorno musical de Yeison Jiménez.

Fue la propia López quien aclaró el tema a través de sus historias en Instagram. Según explicó, el evento del Movistar Arena tenía una planeación previa, con tiempos definidos y artistas ya seleccionados, principalmente figuras consolidadas del género. Por esa razón, su nombre no estaba incluido dentro del programa.

Esposa de Yeison Jiménez hizo petición a Jenny López

Aunque no estuvo en el homenaje masivo, Jenny López sí tuvo un papel relevante en otro momento clave: el velorio del cantante, realizado el martes 13 de enero en la sede principal de las capillas La Fe, en Bogotá.

La artista contó que fue Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez y madre de sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago, quien le pidió directamente que interpretara tres canciones para despedir al cantante. Los temas elegidos fueron Amor eterno, Confieso de Kany García y Cómo me haces falta, esta última interpretada posteriormente por Marbelle en el homenaje del Movistar Arena.

“Canté porque su familia me lo pidió”, explicó Jenny López al responder preguntas de sus seguidores. También relató que fue un momento difícil de manejar, ya que debía cantar mientras contenía las lágrimas, pero lo hizo como un gesto de respeto hacia la familia del artista.