Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez vendiendo aguacates; sus inicios

Empieza a circular una imagen que pocos conocían y que hoy tiene a miles de seguidores hablando del pasado de Yeison Jiménez. En la fotografía, el cantante aparece con un aguacate en la mano, vestido de manera sencilla, con ropa de trabajo y una expresión tranquila, muy distinta a la que el público se acostumbró a ver en tarimas y escenarios llenos.

La imagen, según seguidores, habría sido tomada en la Central de Corabastos, uno de los principales centros de abastecimiento del país.

La foto salió a la luz pocos días después de la muerte del artista y rápidamente se volvió viral. No por el impacto visual, sino por lo que representa. Para muchos, es un recordatorio claro de que la historia de Yeison Jiménez no comenzó con premios, giras ni canciones sonando en todas partes, sino con jornadas de trabajo duro en una plaza de mercado.

Quienes compartieron la imagen en redes aseguran que corresponde a una etapa en la que Yeison Jiménez aún soñaba con dedicarse por completo a la música. En ese momento, vendía aguacates y otros productos mientras buscaba la forma de abrirse paso como cantante.

Foto: Yeison Jiménez

La imagen coincide con lo que ya se conocía sobre la infancia y adolescencia del artista. Yeison Jiménez comenzó a cantar desde muy pequeño. A los 7 años ya participaba en festivales locales en Manzanares, su tierra natal, y con el paso del tiempo fue desarrollando no solo su voz, sino también su talento para componer.

A los 13 años, mientras trabajaba en la plaza de mercado, ya escribía canciones propias. La música no era un pasatiempo ocasional, sino una meta clara que lo acompañaba incluso en los días más exigentes. La fotografía lo confirma: ese joven con aguacates en la mano también cargaba un sueño grande, aunque en ese momento parecía lejano.

Seguidores reaccionan a foto de Yeison Jiménez

Tras hacerse pública la imagen, cientos de mensajes comenzaron a aparecer en redes sociales. Muchos destacaron el contraste entre ese pasado humilde y el reconocimiento que alcanzó años después. Otros resaltaron la sonrisa tranquila que se le ve en la foto y la interpretaron como una muestra de orgullo por el trabajo honesto que realizaba.

Algunos seguidores escribieron que esa imagen explica por qué Yeison siempre habló de esfuerzo, constancia y disciplina. Para ellos, no se trata solo de una foto antigua, sino de una parte clave de su historia personal y artística.