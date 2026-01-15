Cámaras de seguridad captaron últimos pasos de Yeison Jiménez; su reflejo en el espejo

Siguen conociéndose detalles que rodean los últimos momentos de Yeison Jiménez, una de las figuras más queridas de la música popular colombiana. Tras confirmarse su fallecimiento el pasado sábado 10 de enero de 2026, nuevas imágenes han comenzado a circular en redes sociales, mostrando al cantante en lo que serían sus últimas horas antes de emprender el viaje que terminó en tragedia.

Yeison Jiménez, de 34 años, perdió la vida cuando la avioneta privada en la que se movilizaba se precipitó a tierra minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. El vuelo tenía como destino Medellín, donde el artista tenía compromisos musicales programados. El siniestro ocurrió sobre las 4:10 de la tarde, poco después del despegue.

De acuerdo con reportes preliminares de la Aeronáutica Civil, la aeronave, un bimotor Piper Navajo de propiedad del cantante, no logró ganar la altura necesaria y terminó impactando contra un terreno baldío cercano a la pista. El impacto fue inmediato y no dejó sobrevivientes entre las personas que iban a bordo.

Videos inéditos desde un hotel en Santander: La última imagen de Yeison Jimenez

En medio del dolor que aún persiste entre seguidores y colegas, en las últimas horas se conocieron nuevos videos grabados en el hotel Big Ben, ubicado en la ciudad de Málaga, Santander. Estas imágenes corresponden a momentos previos a la salida de Yeison Jiménez rumbo a Boyacá y han causado un fuerte impacto emocional en redes sociales.

Los registros provienen tanto de cámaras de seguridad del lugar como de teléfonos móviles de algunos seguidores que se encontraban en las inmediaciones del hotel. En ellos se observa a un Yeison tranquilo, sereno y cercano con las personas que lo rodeaban, sin imaginar que esas escenas se convertirían en parte de sus últimos recuerdos públicos.

Cámaras de seguridad captaron últimos pasos de Yeison Jiménez /Foto: redes sociales

Uno de los fragmentos más compartidos muestra al artista saliendo del lobby del hotel con una sonrisa visible. Antes de retirarse, se detiene para saludar a un par de empleados del establecimiento, intercambia palabras breves y gestos amables, y continúa su camino. La naturalidad del momento ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los usuarios.



Reacciones en redes sociales

Tras la difusión de los videos, cientos de comentarios comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales. Muchos seguidores destacaron la actitud cálida de Yeison Jiménez en esos instantes, recordándolo como una persona cercana, agradecida y respetuosa con quienes se encontraba, sin importar el lugar.

“Estaba contento y la comunidad lo esperaba para tomarse fotos”, escribieron varios usuarios que aseguran haber estado cerca del hotel ese día. Otros comentaron que el cantante se tomó el tiempo para saludar y sonreír, pese a la agenda apretada que solía manejar.