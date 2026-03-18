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Mujeres, EPS cubrirán la reversión de ligadura de trompas y te contamos cómo solicitarlo

Un cambio en el sistema de salud permitiría a mujeres acceder a este procedimiento a través de su EPS, abriendo nuevas opciones que antes no estaban disponibles.

EPS cubrirá la reversión de ligadura de trompas en Colombia
Reversión de ligadura de trompas; imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Una reciente decisión de la Corte Constitucional volvió a poner en discusión los derechos reproductivos de las mujeres en Colombia.

El alto tribunal ordenó a EPS evaluar la reversión de ligaduras de trompas a una mujer que, tras una situación personal difícil, manifestó su deseo de volver a ser madre.

Puedes leer:¿Estás embarazada? Conoce las semanas que deben pagarte en tu licencia de maternidad

El caso corresponde a una mujer de 31 años que, debido a un embarazo de alto riesgo, tuvo que someterse a una cesárea. En medio de ese procedimiento, aceptó realizarse la esterilización quirúrgica como método anticonceptivo definitivo.

Sin embargo, días después del parto, su bebé fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció, un hecho que marcó profundamente su vida.

Según se conoció, esta situación derivó en afectaciones emocionales como depresión y ansiedad, especialmente al considerar que no podría volver a quedar embarazada.

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Por esta razón, meses después decidió solicitar a su EPS la reversión de ligaduras de trompas mediante un procedimiento llamado recanalización tubárica.

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No obstante, la entidad negó la solicitud argumentando que este tipo de intervención no hace parte del Plan de Beneficios en Salud. Ante esta negativa, el caso llegó a la Corte Constitucional, que analizó no solo los aspectos médicos, sino también el contexto personal y emocional de la mujer.

En su decisión, el alto tribunal enfatizó que la posibilidad de decidir si tener hijos o no forma parte del ámbito autónomo y personal de las mujeres.

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Por ello, a través de la Sentencia T-031 de 2026, ordenó al Ministerio de Salud establecer lineamientos claros para la financiación de este tipo de procedimientos, permitiendo que sean evaluados bajo criterios más amplios.

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¿Cómo pedir la reversión de ligadura de trompas en Colombia?

El procedimiento médico para revertir esta cirugía se conoce como recanalización tubárica. Para acceder a este, las mujeres deben seguir un proceso que incluye varios pasos:

  • Solicitar una valoración con un ginecólogo o especialista en fertilidad
  • Iniciar el trámite a través de su EPS
  • Someterse a una evaluación médica completa que determine la viabilidad

Puedes leer: Subsidios para mujeres embarazadas; Compensar e ICBF dan ayudas económicas

¿Cómo saber si aplico para la reversión de ligadura de trompas?

Antes de autorizar este tipo de cirugía, los especialistas analizan diferentes aspectos:

  • Edad de la paciente
  • Estado general de salud
  • Tipo de ligadura realizada previamente
  • Condiciones médicas que puedan influir en el éxito del procedimiento

Además de las EPS, entidades como Profamilia también ofrecen este servicio, brindando acompañamiento especializado a mujeres que desean explorar nuevamente la posibilidad de un embarazo.

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