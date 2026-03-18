Mujeres, EPS cubrirán la reversión de ligadura de trompas y te contamos cómo solicitarlo

Una reciente decisión de la Corte Constitucional volvió a poner en discusión los derechos reproductivos de las mujeres en Colombia.

El alto tribunal ordenó a EPS evaluar la reversión de ligaduras de trompas a una mujer que, tras una situación personal difícil, manifestó su deseo de volver a ser madre.

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El caso corresponde a una mujer de 31 años que, debido a un embarazo de alto riesgo, tuvo que someterse a una cesárea. En medio de ese procedimiento, aceptó realizarse la esterilización quirúrgica como método anticonceptivo definitivo.



Sin embargo, días después del parto, su bebé fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció, un hecho que marcó profundamente su vida.

Según se conoció, esta situación derivó en afectaciones emocionales como depresión y ansiedad, especialmente al considerar que no podría volver a quedar embarazada.

Por esta razón, meses después decidió solicitar a su EPS la reversión de ligaduras de trompas mediante un procedimiento llamado recanalización tubárica.

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No obstante, la entidad negó la solicitud argumentando que este tipo de intervención no hace parte del Plan de Beneficios en Salud. Ante esta negativa, el caso llegó a la Corte Constitucional, que analizó no solo los aspectos médicos, sino también el contexto personal y emocional de la mujer.

En su decisión, el alto tribunal enfatizó que la posibilidad de decidir si tener hijos o no forma parte del ámbito autónomo y personal de las mujeres.

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Por ello, a través de la Sentencia T-031 de 2026, ordenó al Ministerio de Salud establecer lineamientos claros para la financiación de este tipo de procedimientos, permitiendo que sean evaluados bajo criterios más amplios.

¿Cómo pedir la reversión de ligadura de trompas en Colombia?

El procedimiento médico para revertir esta cirugía se conoce como recanalización tubárica. Para acceder a este, las mujeres deben seguir un proceso que incluye varios pasos:

Solicitar una valoración con un ginecólogo o especialista en fertilidad

Iniciar el trámite a través de su EPS

Someterse a una evaluación médica completa que determine la viabilidad

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¿Cómo saber si aplico para la reversión de ligadura de trompas?

Antes de autorizar este tipo de cirugía, los especialistas analizan diferentes aspectos:



Edad de la paciente

Estado general de salud

Tipo de ligadura realizada previamente

Condiciones médicas que puedan influir en el éxito del procedimiento

Además de las EPS, entidades como Profamilia también ofrecen este servicio, brindando acompañamiento especializado a mujeres que desean explorar nuevamente la posibilidad de un embarazo.