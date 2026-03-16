Colombia ajusta la edad de pensión: así será y este es el año en que entrará en vigor

El debate sobre el futuro de las pensiones en Colombia vuelve a tomar fuerza. El Gobierno y centros de pensamiento han señalado que el país podría verse obligado a aumentar la edad de jubilación en los próximos años para garantizar que el sistema pensional siga siendo sostenible.

Aunque la reforma pensional aprobada en 2024 no modificó este requisito, distintos expertos coinciden en que el tema deberá revisarse en el futuro, especialmente por los cambios demográficos que enfrenta el país.

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Actualmente, la edad mínima para pensionarse en Colombia es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, siempre que se cumplan también las semanas de cotización exigidas por la ley.Sin embargo, el panorama podría cambiar en las próximas décadas.



¿Podría aumentar la edad de pensión en Colombia?

De acuerdo con análisis económicos y discusiones técnicas sobre el sistema pensional, una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa es aumentar en tres años la edad de jubilación.

Esto significaría que, en un eventual ajuste, la edad pasaría aproximadamente a 60 años para mujeres y 65 para hombres.

La idea es que estos cambios no se apliquen de inmediato, sino que se analicen y eventualmente entren en discusión hacia el año 2040, cuando el país enfrente una mayor presión sobre el sistema pensional debido al envejecimiento de la población.

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Expertos han advertido que el sistema de pensiones podría enfrentar dificultades si no se hacen ajustes en el futuro.

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La principal razón es que cada vez hay más personas jubiladas y menos trabajadores activos aportando al sistema, lo que reduce los recursos disponibles para pagar las mesadas pensionales.

Fedesarrollo considera que los cambios deben implementarse cuanto antes y que, además, los trabajadores contribuyan con un aporte mayor, para garantizar un ahorro más sólido de cara a su pensión.

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Además, organismos internacionales y economistas han señalado que este fenómeno no es exclusivo de Colombia. En varios países del mundo se han incrementado gradualmente las edades de jubilación como respuesta al aumento de la esperanza de vida y al cambio en la estructura de la población.

Por ahora, el Gobierno ha reiterado que no está previsto subir la edad de pensión en el corto plazo, pues la reforma pensional aprobada recientemente mantuvo los requisitos actuales.

No obstante, el mismo debate sobre el sistema ha abierto la puerta a que, en los próximos años, una comisión técnica o futuras reformas evalúen si es necesario ajustar parámetros como la edad de jubilación, las semanas cotizadas o los aportes.