Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
GIRO EN CASO BABY DEMONI
CAPTURAN A INFLUENCER
COLEGIO SUSPENDE CLASES
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Tener amante en el trabajo te podría salir caro; Corte Suprema autoriza despidos

Tener amante en el trabajo te podría salir caro; Corte Suprema autoriza despidos

La justicia colombiana aclara que tu vida privada deja de ser un búnker cuando afecta el rendimiento o la armonía del equipo.

¿Se puede tener pareja en el trabajo?
Tener amante en el trabajo te podría salir caro; Corte Suprema autoriza despidos
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

La Corte Suprema de Justicia ha puesto los puntos sobre las íes en un tema que siempre ha navegado en aguas grises: los romances en el trabajo.

Si pensabas que tu vida sentimental era un búnker impenetrable frente a tus jefes, piénsalo dos veces.

Puedes leer: padres pueden recibir pensión sin edad ni semanas cotizadas: así funciona el beneficio

Aunque el amor no está prohibido por decreto, el máximo tribunal ha dejado claro que la armonía de la oficina pesa más que las flechas de Cupido cuando estas empiezan a enrarecer el ambiente.

Todo se desprende de la Sentencia SL-10137, un fallo que ha sacudido los departamentos de Recursos Humanos. El caso que encendió las alarmas involucró a un trabajador que sostenía un vínculo sentimental con la pareja de un subalterno.

Te puede interesar

  1. empleado recibiendo sueldo.jpg
    Cuánto vale la hora laboral con el nuevo mínimo
    Imagen creada con IA
    Nación

    Esto vale tu hora de trabajo en 2026: cálculo con el nuevo salario mínimo en Colombia

  2. Corte Suprema cambia las reglas de la herencia
    Corte Suprema cambia las reglas de la herencia
    Información de servicio

    Corte Suprema cambia las reglas de la herencia: no importa si no es familia

Para la empresa, esto no fue un simple asunto de sábanas ajenas, sino una violación directa al código de ética, al reglamento interno y a los principios de convivencia.

El empleado, por su parte, intentó defenderse alegando que su esfera privada no debía interferir con su estabilidad, exigiendo reintegro e indemnización. Sin embargo, la justicia falló a favor de la compañía.

Lo curioso es que, según datos de Forbes, más del 60 % de los adultos ha tenido algún desliz o relación seria con un colega, y un asombroso 43 % de esos romances terminan en matrimonio.

Publicidad

Pasamos entre ocho y doce horas compartiendo proyectos, lo que facilita que surjan chispas. El problema no es el sentimiento en sí, sino lo que viene después: los rumores, la percepción de favoritismo y los roces que complican la gestión del clima laboral.

Aquí es donde el Código Sustantivo del Trabajo entra en juego. Si bien este documento no tiene un artículo que diga "prohibido enamorarse", sí exige a los empleados mantener una conducta respetuosa y moral con sus pares y superiores.

Te puede interesar

  1. Oración para que se decida por mí y deje a su pareja
    Oración para que se decida por mí y deje a su pareja
    /Foto: IA
    Sociedad

    Oración para que mi amante se decida por mí y deje a su pareja o esposa; plegaria poderosa

  2. ¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?
    ¿Flores amarillas a la esposa o a la amante?
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    ¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?

Publicidad

La Corte Suprema explicó que, cuando un vínculo involucra a parejas de otros miembros de la misma comunidad, el ambiente se "enrarece". Esto puede desencadenar tensiones, riñas o incluso actos de venganza que impiden el desarrollo pleno de las actividades profesionales.

Pero no entres en pánico todavía. El Ministerio del Trabajo, en su Concepto 165466 de 2013, ha señalado que prohibir de tajo las relaciones vulnera derechos fundamentales de la vida privada.

Puedes leer: Tiempo exacto para recibir liquidación en Colombia; que no te tomen del pelo con tu pago

La clave, entonces, no está en el romance, sino en el reglamento interno de cada organización.

Algunas empresas tienen normas específicas sobre las muestras de afecto en público, la obligación de informar a Recursos Humanos si hay un conflicto de interés o la posibilidad de reubicar a uno de los implicados si existe una relación de jerarquía (jefe-subordinado).

El verdadero reto aparece cuando la magia se acaba. Las rupturas laborales son un terreno minado porque el concepto tradicional de “contacto cero” es imposible de aplicar si ambos deben compartir el mismo Excel o la misma reunión de los lunes.

Publicidad

Especialistas sugieren que el duelo en estos casos es más pesado y largo, llevando a algunos incluso a pedir home office temporal o, en casos extremos, a renunciar para no ver al otro todos los días.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Relaciones de pareja

Trabajo

Colombia