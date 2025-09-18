¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?

Cada 21 de septiembre, con la llegada de la primavera en el hemisferio sur —o el 21 de marzo en el hemisferio norte, marcando también el inicio de esta estación—, las redes sociales y las calles se inundan de un color particular: el amarillo.

Las flores amarillas se han consolidado como un detalle popular para expresar interés, cariño y afecto a los seres queridos. Pero, ¿qué mensaje llevan realmente estos vibrantes ramos? Más allá de la felicidad y el optimismo con los que tradicionalmente se asocia el amarillo, un matiz controversial ha emergido, generando un debate sobre su verdadero simbolismo.

¿Por qué se regalan flores amarillas en septiembre?

La tendencia de obsequiar flores amarillas encuentra su raíz en la exitosa serie argentina "Floricienta", estrenada en 2004. La historia de amor juvenil de su protagonista inspiró a miles, especialmente a través de la icónica canción "Flores Amarillas", que narra el anhelo de ser buscada y sorprendida con este regalo.



En uno de los episodios más recordados, el personaje de Floricienta recibe un ramo de flores amarillas de parte de Franco Fritzenwalden, un gesto que selló la asociación de estas flores con el amor y los nuevos comienzos.

Esta mezcla de nostalgia televisiva y la viralidad en plataformas como TikTok ha cimentado la tradición entre los jóvenes, renovando su popularidad, incluso con el estreno de secuelas como "Margarita". En este contexto, las flores amarillas representan luz, alegría, esperanza y la promesa de un futuro brillante.

¿Las flores amarillas son para regalarle a las amantes?

En México y otras regiones, una interpretación más sombría ha comenzado a circular. A pesar de que la tradición generalizada vincula el amarillo con la alegría, la amistad y el optimismo, ha surgido una creencia popular que asocia las flores amarillas con la infidelidad.

Este rumor sugiere que, particularmente, regalar rosas amarillas podría simbolizar el arrepentimiento por una traición o un engaño.

Es importante señalar que esta creencia carece de una base clara o un origen documentado, presentándose más bien como un "mito" o "rumor popular". Este debate ha dividido opiniones: mientras algunos continúan viéndolas como un gesto romántico o amistoso, otros las interpretan como un indicio de deslealtad.

Los expertos sugieren que la interpretación final de las flores amarillas depende enteramente de la relación entre quienes las dan y las reciben, así como del contexto específico en el que se entregan. Ya sea un símbolo de amor, amistad, nuevos comienzos, o incluso, para algunos, un mensaje ambiguo, estas flores continúan siendo un tema de conversación cada primavera.

Así que, la próxima vez que vea un ramo de flores amarillas, recuerde que su significado puede ser tan diverso y complejo como las relaciones humanas mismas.