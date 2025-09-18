Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CONCIERTO BAD BUNNY
POPULAR AL PARQUE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / ¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?

¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?

La vibrante tradición de regalar flores amarillas tiene una creciente creencia popular pone en debate su significado, ¿es un símbolo exclusivo del afecto sincero o esconde una sombra de traición?