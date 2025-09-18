D1 lanza productos extraordinarios para dar de Amor y Amistad; muy económicos

Septiembre se consolida una vez más como el mes del afecto en Colombia, marcando la tradicional celebración del Día del Amor y la Amistad. Para el año 2025, esta esperada jornada tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, el tercer sábado del mes, siguiendo una disposición que data de 1969 y que buscó optimizar el comercio en un periodo financieramente más estable.

Esta fecha es sinónimo de reuniones, intercambio de detalles y, por supuesto, la emocionante dinámica del "amigo secreto".

En este escenario de búsqueda del obsequio perfecto, Tiendas D1 reveló una línea especial de "productos extraordinarios" pensada para la temporada.

Esta colección limitada está diseñada para ajustarse a diversas capacidades económicas, con precios que arrancan desde los $4.900. La inclusión de estas colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente para la cadena, que ya cuenta con más de 2.500 establecimientos en todo el territorio nacional.

La oferta de D1 abarca desde pequeños dispositivos tecnológicos hasta prácticos accesorios, ideales para cualquier tipo de regalo o para el "amigo secreto". A continuación, un vistazo a las opciones disponibles: