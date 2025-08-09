Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer

Tiendas D1, conocida por su innovador modelo de "hard discount" y su consolidación en el sector minorista colombiano, vuelve a sorprender a sus clientes con la llegada de un nuevo producto estrella para la cocina moderna: un sartén eléctrico con tapa.

Puedes leer: Encuentra las mejores herramientas para el hogar en Tiendas D1 con precios desde $5.900

Esta "joya" para el hogar está disponible por un atractivo precio de $69.900 pesos, posicionándose como una opción asequible y funcional para los hogares colombianos.

Este lanzamiento no solo destaca por su precio competitivo, el cual puede ser menos de la mitad del costo de sartenes eléctricos similares en el mercado, sino también por su capacidad de complementar de manera inteligente a la popular air fryer.

Mientras que la freidora de aire es ideal para porciones pequeñas y cocciones rápidas y saludables, el sartén eléctrico sobresale por su amplia superficie de cocción, lo que lo hace perfecto para preparar alimentos en mayores cantidades o para reuniones familiares.

Entre sus funciones más notables se encuentra su versatilidad total, permitiendo la preparación de una vasta gama de platos, desde tortillas, crepes, guisos, sofritos y paellas, hasta salteados y carnes.

Publicidad

A diferencia de la air fryer, este sartén facilita cocciones más húmedas y uniformes, lo que permite conservar mejor los jugos y aromas de los alimentos.

Además, cuenta con un control de temperatura preciso, una característica ideal para mantener la comida caliente durante más tiempo.

Publicidad

Puedes leer: El utensilio indispensable de D1 que está a mitad de precio; para amantes de la cocina

Su portabilidad práctica lo convierte en una solución versátil, apta para usar fuera de la cocina tradicional, incluso en campings, oficinas o apartamentos pequeños sin cocina convencional. La tapa incluida es fundamental para conservar la humedad y acelerar los tiempos de cocción.

El sartén, de la marca Cocuk (marca propia de D1), tiene una potencia de 1.400W y opera con un voltaje de 110–120V, 60Hz. Sus dimensiones son de 30 cm de diámetro interior y 32 cm exterior.

Su cobertura antiadherente es una ventaja significativa, ya que reduce el consumo de aceite y facilita la limpieza, promoviendo una cocina más saludable al evitar la adherencia de alimentos.

Para aprovechar al máximo este electrodoméstico, se recomienda verificar la disponibilidad en tienda y consultar las etiquetas de precio (verde para nuevo, naranja para precio reducido).

La seguridad es primordial: debe usarse en superficies planas, se deben evitar cables deteriorados y nunca dejarlo encendido sin supervisión. Para prolongar la vida útil del recubrimiento antiadherente, se aconseja limpiarlo suavemente mientras aún está tibio, evitando esponjas metálicas.

Publicidad

D1 logró consolidarse como una de las cinco empresas más grandes del país por ingresos, con 19,4 billones de pesos en 2024, gracias a su modelo de descuento alemán, enfocado en precios bajos permanentes, pocas referencias por categoría y marcas propias.

Con más de 2.400 locales y cobertura en el 87% del territorio nacional, la cadena sigue demostrando que la innovación en la cocina puede ser accesible para todos los hogares colombianos.

Publicidad

Además, D1 facilita la compra de sus productos desde la comodidad del hogar. Los clientes pueden acceder a la plataforma oficial de Tiendas D1, iniciar sesión o registrarse, navegar por el menú de categorías para seleccionar los productos deseados, y finalizar la transacción a través del ícono del carrito de compras.