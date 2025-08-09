En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
CANCELAN PRUEBAS ICFES
¿INFIDELIDAD A LA LIENDRA?
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / En Casa  / Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer

Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer

¿Preparaciones familiares o platos que la air fryer no alcanza? D1 lanza un producto que da la respuesta económica para cocciones abundantes, húmedas y precisas, disponible por menos de 70 mil pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad