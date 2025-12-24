Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El atraco más tierno: perrito callejero se adueña de un saco y se 'vuela' con el

El atraco más tierno: perrito callejero se adueña de un saco y se 'vuela' con el

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un perro de la calle se acerca a una vivienda y con toda tranquilidad, le quita el saco a otro can dejándolo desconcertado.

Perro roba a otro
Perrito callejero le roba un saco a perro doméstico
Foto:captura de video lizzardking23
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Un curioso momento protagonizado por dos perros se volvió viral en redes sociales luego de que un can callejero fuera captado llevándose el saco de un perro que se encontraba dentro de una vivienda.

El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, llamó la atención de miles de usuarios por la forma tan inesperada en la que ocurrió y por la actitud tranquila del animal que terminó sin su prenda.

Puedes leer: ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo

Video de un perro robando el saco de otro

En el video se observa cómo el perro doméstico se encuentra dentro de una casa, muy cerca de una reja que lo separa de la calle. Al otro lado aparece un perro callejero que, con total naturalidad, se acerca a observarlo.

Durante algunos segundos ambos animales se miran con curiosidad, sin señales de agresividad ni tensión. Todo parece una interacción común entre dos perros que se reconocen a la distancia.

Sin embargo, el momento toma un giro inesperado cuando el perro callejero fija su atención en el saco que lleva puesto el otro can. Con movimientos tranquilos, se acerca un poco más y comienza a tirar suavemente de la prenda.

El perro doméstico muestra un poco de resistencia e intenta alejarse, pero el visitante logrea desprender la ropa con facilidad. Una vez logra su objetivo, el perro callejero se aleja caminando con la prenda en el hocico, como si se tratara de un trofeo.

La escena llamó la atención por la naturalidad con la que ocurrió todo. El perro que perdió el saco se queda observando lo sucedido, sin ladrar ni perseguir al otro animal, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios que vieron el video. Algunos lo tomaron con humor, otros con sorpresa y muchos destacaron la inteligencia del perro de la calle.

El video comenzó a viralizarse rápidamente en distintas plataformas digitales, donde usuarios compartieron comentarios divertidos y comparaciones con situaciones cotidianas. Para muchos, la escena reflejó la espontaneidad de los animales y su capacidad de protagonizar momentos inesperados.

También hubo quienes expresaron simpatía por el perro callejero, resaltando su ingenio y su aparente intención de protegerse del frío.

Puedes leer: Video: indignación por motociclista que le roba su juguete a un perrito en Villavicencio

En este caso, la sencillez del momento y la reacción tranquila de ambos perros convirtieron el video en una escena memorable que continúa circulando y generando sonrisas en redes sociales.

Mira también: PERRO experto en ROBOS DE CARNE ataca de nuevo y queda grabado, ¿el terror de las carnicerías?

