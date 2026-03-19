Uribe propone unión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella; ya hay respuesta

El panorama político rumbo a las elecciones presidenciales en Colombia volvió a moverse con fuerza tras un mensaje que no pasó desapercibido. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una propuesta directa: una posible unión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, dos figuras que hoy hacen parte del bloque de oposición.

El pronunciamiento se dio a través de su cuenta en X, donde el exmandatario planteó la necesidad de construir acuerdos entre quienes buscan disputar la Presidencia. Su mensaje, breve pero contundente, dejó ver que hay sectores que están pidiendo una estrategia conjunta entre ambos aspirantes.

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“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”, escribió Uribe, abriendo el debate sobre una posible alianza de cara a las elecciones que definirán al sucesor de Gustavo Petro.

Pero el mensaje no se quedó ahí. En una segunda publicación, el líder político amplió su postura y explicó que, según su visión, hay preocupación entre ciudadanos por la continuidad del actual rumbo del país. En ese contexto, insistió en la necesidad de consolidar una alternativa que agrupe a distintos sectores.



Abelardo de la Espriella le responde a Uribe

La reacción no tardó en llegar. Abelardo de la Espriella respondió al planteamiento reafirmando su disposición a sumar esfuerzos, aunque dejó claro que su proyecto político sigue en marcha. El abogado aseguró que su campaña mantiene una línea independiente, pero abierta a eventuales acuerdos más adelante.

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“Desde que inicié este camino lo dije: aquí los únicos enemigos son Petro y Cepeda”, expresó, reiterando su postura frente al escenario electoral. Además, agregó que su intención es mantener la bandera de quienes, según él, no han estado en el poder.

De la Espriella también dejó sobre la mesa una idea clave: la unidad podría darse en una eventual segunda vuelta. Según explicó, en ese escenario se podrían consolidar apoyos entre distintos sectores para enfrentar al candidato que represente al oficialismo.

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Paloma Valencia da detalles de las manchas en el rostro de Uribe; ¿es cáncer de piel? Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales

Por ahora, Paloma Valencia no ha emitido una respuesta directa al mensaje de Uribe en sus redes sociales. Sin embargo, en intervenciones previas ha dejado claro que su campaña busca sumar apoyos desde distintos sectores políticos, incluso más allá de su partido.

La senadora ha insistido en que su proyecto es de “puertas abiertas”, invitando a diferentes corrientes a respaldar su aspiración desde la primera vuelta. Este enfoque sugiere que, aunque no haya un acuerdo inmediato, la posibilidad de alianzas sigue presente en el camino electoral.

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Mientras tanto, otras voces cercanas a la campaña de De la Espriella también han dado señales de apertura. José Manuel Restrepo, quien hace parte de su fórmula vicepresidencial, ha manifestado que, en caso de no avanzar a una segunda vuelta, respaldaría la candidatura de Valencia.

Este cruce de mensajes deja ver que, aunque cada aspirante continúa su camino por separado, la idea de una eventual unión no está descartada. Por ahora, todo apunta a que ambos medirán su fuerza en las urnas durante la primera vuelta, donde se definirá quién logra consolidarse como una de las principales opciones.

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La propuesta de Uribe reavivó el debate sobre la fragmentación de la oposición y la necesidad de construir estrategias conjuntas. En medio de ese escenario, las decisiones que tomen los candidatos en las próximas semanas podrían marcar el rumbo de la contienda electoral.

Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones.



Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2026