Señalado de lanzar perrito desde piso 25 en Bogotá podría quedar libre por absurda razón

El caso de Tonny, un perrito que murió tras caer desde un piso 25 en Bogotá, ha generado una fuerte reacción en redes sociales y entre los habitantes del sector donde ocurrieron los hechos.

La situación involucra a un hombre identificado como Johan Esteban Velasco, quien fue detenido tras lo ocurrido y ahora enfrenta un proceso que está en evaluación.

Según los reportes conocidos hasta el momento, todo ocurrió en un edificio residencial de la ciudad. Vecinos aseguran que durante cerca de dos horas el sujeto estuvo lanzando objetos desde la ventana y generando disturbios dentro del apartamento. La situación llamó la atención de quienes viven en el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.



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En medio de ese contexto, el perrito, que respondía al nombre de Tonny, fue arrojado desde una altura considerable, lo que provocó su muerte de manera inmediata debido a las lesiones sufridas. El animal llevaba alrededor de tres años con su familia, que lo había adoptado y lo consideraba parte fundamental del hogar.

Las versiones de los residentes también indican que cuando la Policía llegó al lugar, la intervención no fue inmediata. Algunos vecinos señalan que los uniformados permanecieron inicialmente en la zona de administración y posteriormente subieron hasta el apartamento, donde tocaron la puerta sin obtener respuesta. Este punto ha sido uno de los más comentados por la comunidad.



¿Podría quedar en libertad?

Tras lo ocurrido, el hombre fue capturado y su situación quedó en manos de las autoridades judiciales, que ahora analizan las condiciones en las que se dieron los hechos. Dentro de las primeras informaciones que han circulado, se menciona que el señalado habría estado bajo efectos de sustancias al momento del incidente, un aspecto que podría ser evaluado dentro del proceso.

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Este tipo de elementos suelen ser revisados por expertos y jueces, quienes determinan si una persona se encontraba en condiciones de responder plenamente por sus actos en el momento de los hechos. Esa valoración puede influir directamente en las decisiones que se tomen frente al caso.

Mientras tanto, la familia de Tonny realizó un homenaje para despedirlo y ha insistido en que el caso no quede sin consecuencias. A través de redes sociales, también se han difundido mensajes en los que se pide atención sobre lo ocurrido y se solicita claridad en el proceso.

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