Extraña muerte de colombiana Jennifer Rodríguez en Perú; usaron botellas de agua caliente

La víctima fue identificada como Jennifer Rodríguez, una joven colombiana de 23 años, oriunda del departamento del Amazonas. Su caso se conoció luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en territorio peruano, en condiciones que su familia considera extrañas.

Jennifer salió de Colombia aproximadamente tres años antes para radicarse en Perú, tras iniciar una relación sentimental con un ciudadano de ese país. Desde entonces, su contacto con la familia se mantuvo, aunque con señales que generaban preocupación.

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Hallazgo y circunstancias en las que fue encontrada sin vida Jennifer Cristina Rodríguez

El cuerpo de la joven fue encontrado en una calle de Perú, a varias horas del lugar donde residía con su pareja. Según relató su madre a Noticias Caracol, la víctima apareció frente a una droguería, envuelta en sábanas, con la cabeza apoyada sobre una almohada y a su alrededor varias botellas de agua caliente.



Estas condiciones del hallazgo generaron dudas en su entorno cercano, que considera que no se trata de una muerte clara ni explicada. La familia insiste en que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades.



Según los testimonios de su familia, Jennifer vivía en un entorno complicado. A través de conversaciones con sus hermanas, se conocieron situaciones que apuntan a posibles situaciones de maltrato dentro de su relación de pareja.

De acuerdo con lo señalado, la joven permanecía en ocasiones encerrada y dependía de actividades informales para conseguir dinero. Su madre relató que debía salir a vender productos para poder alimentarse, lo que evidenciaba dificultades económicas.

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Además, se indicó que no recibía apoyo constante y que enfrentaba condiciones de aislamiento, lo que aumentaba la preocupación de sus familiares.

Tras conocerse su fallecimiento, la madre de la joven manifestó dificultades para obtener ayuda institucional. Según explicó, no recibió orientación clara para avanzar en el proceso ni apoyo suficiente para esclarecer el caso o repatriar el cuerpo.

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La familia continúa buscando respuestas y solicita apoyo para esclarecer el caso. También pide que se revisen las condiciones en las que Jennifer vivía, especialmente por las denuncias de maltrato.

La muerte de Jennifer Cristina Rodríguez mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas las condiciones en las que fue encontrada, su entorno en el exterior y los procedimientos institucionales tras el caso.

Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre las causas de la muerte. Las autoridades peruanas adelantan las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.