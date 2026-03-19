Familia de David Acosta hace insólita petición tras falso secuestro del ingeniero

David Acosta, ingeniero de petróleos de 27 años, apareció sano y salvo en Bogotá tras 16 días de ausencia, luego de que su desaparición se presentara inicialmente como un secuestro transnacional y un “paseo millonario”. El caso había movilizado a autoridades y generado atención en varias regiones del país.

En un giro inesperado, la familia de Acosta solicitó a la Policía Nacional que se diera por cerrado el caso de manera inmediata y que no se difundiera información adicional sobre los hechos, una petición que despierta interrogantes sobre las circunstancias reales de su desaparición.

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¿Qué contó David Acosta sobre su desaparición?

Según la versión oficial entregada por Acosta a sus allegados, el pasado1 de marzo, tras salir de un casino ubicado en la Zona T de la ciudad, fue abordado por varias personas armadas y obligado a subir a una camioneta.



Relató que fue trasladado contra su voluntad hasta la región de Urabá, en Antioquia, y que tras una huida, se refugió en La Guajira. Esta narración fue difundida inicialmente en medios nacionales y generó preocupación por su seguridad.



No obstante, la investigación realizada por la sección Bogotá del diario El Tiempo, apoyada en el análisis de cámaras de seguridad, registró una versión diferente de los hechos. Según estas imágenes, David Acosta fue captado dentro de un casino durante más de cuatro horas y posteriormente se le vio saliendo de un segundo establecimiento de juegos de azar a las 3:51 a.m. del domingo primero de marzo. Desde allí, se desplazó a pie por la ciudad hacia el occidente de Bogotá.

Petición de la familia de David Acosta por el caso de su desaparición

Justo cuando los investigadores estaban próximos a judicializar el caso y dar con los supuestos responsables del secuestro, la familia de Acosta solicitó a la autoridad encargada de la búsqueda que no se difundiera más información y que se cerrara oficialmente la investigación.

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Esta inesperada solicitud de la familia genera preocupación entre las autoridades, ya que existen indicios de que la desaparición podría no haber sido un secuestro.

Según personas cercanas al caso, Acosta enfrentaba una deuda millonaria que debía saldar esa misma noche, pero habría perdido el dinero en apuestas dentro de un casino. Ante la presión de sus acreedores y compromisos financieros relacionados con supuestos esquemas de inversión ( pirámides), el ingeniero habría decidido salir de la ciudad por su propia voluntad.

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