Aparece video del momento en que acaban con músico Luder Quiñones; no hubo atraco

Continúan apareciendo detalles del caso del fallecimiento de Luder Quiñones, recordado timbalero de la orquesta de Willy García, situación ocurrida el pasado 17 de marzo. Tanto es así que se conoció un video inédito que registra el momento exacto del ataque. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, han dado un giro inesperado a las investigaciones, poniendo en duda las primeras versiones oficiales sobre el móvil del crimen.

Durante el material audiovisual se observa cómo tres hombres armados, que aparentemente se movilizaban en tres motocicletas, abordan al músico mientras este se encontraba en su camioneta parqueada, y la secuencia que se muestra un "intercambio de disparos" en un establecimiento comercial.

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Según el registro, uno de los sicarios se aproxima caminando por la parte trasera del vehículo justo cuando Luder Quiñones ingresaba a este. Simultáneamente, otro sujeto desciende de su moto frente al carro y disparó en repetidas ocasiones contra el artista, quien en ese momento se encontraba en el asiento del copiloto.



La aparición de este video ha generado cuestionamientos sobre la hipótesis inicial manejada por la Policía Metropolitana de Cali. El general Herbert Benavidez había sugerido inicialmente que el crimen podría estar relacionado con el robo de una cadena de oro o un intento de atraco. Sin embargo, en las imágenes captadas no se observa ningún intento de hurto ni el forcejeo propio de un asalto, sino una ejecución rápida.



¿Qué más se conoció sobre el caso de Luder Quiñones?

Una vez se conoció este video las autoridades desmintieron la teoría de que se trataba de un robo, pese a que las autoridades mencionaron un supuesto intercambio de disparos, el video muestra un asalto unilateral donde los atacantes rodean el vehículo y abren fuego sin mediar palabra. Luder Quiñones fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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Luder Quiñones, conocido como "Junior", fue figura respetada en la industria musical colombiana. Nació en 1974 en una familia de percusionistas, desarrolló una carrera brillante que lo llevó a ser bongosero y timbalero oficial del Grupo Niche bajo la dirección de Jairo Varela entre 1998 y 2001. También colaboró con leyendas como Willy Colón y la orquesta La Suprema Corte.

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Su pérdida ha golpeado profundamente a Willy García, con quien compartió más de 34 años de trayectoria. "La violencia me lo arrebató", expresó García, describiendo a Quiñones no solo como uno de los mejores timbaleros del país, sino como un "hermano" que la música le regaló.

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Actualmente, las unidades de policía judicial utilizan este material clave para identificar a los responsables y esclarecer si existen otros móviles detrás de este trágico suceso que hoy enluta a la capital del Valle.

La Kalle cuida la sensibilidad de sus lectores. Si deseas ver el registro completo del momento del fallecimiento de Luder Quiñones, puedes acceder aquí para verlo.

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