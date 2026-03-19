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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Pastor que iba a abusar y enterrar a hijastra revela desde la cárcel cómo planeó todo

Pastor que iba a abusar y enterrar a hijastra revela desde la cárcel cómo planeó todo

El hombre se encuentra cumpliendo una condena superior a 40 años en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar tras el fallecimiento de la menor.

Joserley Ramírez revela detalles contra el ataque a su hijastra
Pastor que iba a abusar y enterrar a hijastra revela desde la cárcel cómo planeó todo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

Joserley Ramírez, conocido mediáticamente como el "Pastor de Chinchiná", volvió a estar en el centro de atención tras sus declaraciones en el pódcast Conducta Delictiva, desde la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, tras arrebatarle la vida a su hijastra el 29 de abril de 2025.

Dado a esto, fue condenado a 43 años y 6 meses de prisión sin beneficios, y a lo largo de la entrevista explicó que cometió este ataque con su familiar debido a una ‘guerra espiritual’. Sin embargo, la ideación criminal venía gestándose desde enero del año 2025, donde Joserley Ramírez confesó que durante meses batalló con pensamientos oscuros que no solo incluían el acceso carnal, sino también contra su hijastra y su esposa.

Puedes leer: Pastor cristiano que abusó de su hijastra y cavó una tumba para enterrarla fue condenado

Para ejecutar su plan, el exlíder religioso utilizó el engaño como arma principal. El martes 29 de abril, convenció a la niña de no ir al colegio bajo la falsa promesa de mostrarle una casa que supuestamente quería comprar. Sin embargo, la trasladó a una finca en una vereda de Chinchiná, Caldas.

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“Esa atracción, esa ansiedad, no era normal; el problema es cuando yo empiezo a sentir esa atracción. Hubo una atracción desmedida, mi esposa lo sabía; siento que lo sucedido el 29 de abril no fue exactamente una decisión mía. No fue una decisión mía, fue un ataque indiscriminado de fuerzas y lo hice saber en el juicio”, afirmó.

Sumado a esto, explicó que durante años maestro de obra y tenía certificación para trabajos en alturas, utilizó su pericia con los nudos para inmovilizar a la víctima; en la finca, le ató las manos, los pies, le colocó una soga al cuello y le tapó la boca con cinta. Durante la entrevista, admitió haber puesto música cristiana mientras mantenía a la menor retenida.

¿Qué más relató Joserley Ramírez sobre este caso?

La investigación y la comunidad señalaron que su intención era enterrar viva a la pequeña, Joserley Ramírez admitió que su mente estaba enfocada en "desaparecerla". Ante esto, intentó justificar que todo sucedió debido a una "atracción desmedida" que se transformó en un odio incontrolable hacia la niña.

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El "pastor" afirmó que su distanciamiento de la oración lo hizo vulnerable a entidades espirituales que supuestamente le ordenaban destruir a su familia. "Había algo en mi cabeza que me martillaba: ella tiene que ser", declaró al describir el acoso mental previo al ataque.

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Un video registró el momento en que el sujeto la perseguía desesperadamente antes de que los vecinos intervinieran para protegerla y linchar al agresor. Hoy, Joserley Ramírez cumple su pena en la cárcel de Valledupar.

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