Pastor habría atacado a su hijastra con cinta negra; puso música cristiana a todo volumen

Un caso estremecedor sacudió a los habitantes de la vereda San Andrés, en Chinchiná (Caldas), luego de que una menor de 13 años lograra escapar de una finca donde fue retenida por su padrastro, un hombre que se hacía llamar pastor cristiano.

La menor fue llevada al lugar con la excusa de conocer un terreno que supuestamente sería un regalo para su madre, pero al llegar allí la situación tomó un rumbo diferente.

Según información recogida por La Patria, el señalado puso música cristiana a alto volumen y, acto seguido, amarró a la menor; también le puso cinta negra en su boca y cuello.

Dentro de la vivienda, el ambiente estaba controlado por el volumen de la música, que al parecer fue usada para evitar que se escucharan ruidos desde el exterior. Detrás de la finca, además, las autoridades encontraron un hueco de aproximadamente un metro de profundidad, lo que generó sospechas sobre los planes del hombre.

Durante un momento de descuido, la menor logró liberarse parcialmente. Salió corriendo por una zona rural, envuelta con lo que parecía una sábana y con cinta alrededor de la cabeza. Su carrera fue captada por cámaras de seguridad del sector, aunque las grabaciones no han sido publicadas por solicitud del equipo legal que representa a la víctima.

Vecinos que la encontraron relataron que tenía cinta en la boca y el cuello, lo que dificultaba su respiración y le impedía hablar. Solo con la mirada pedía ayuda. Uno de los testigos dijo a Infobae que logró quitarle la cinta justo antes de que perdiera el conocimiento. Al recuperar el aliento, la niña explicó parte de lo que había vivido.

Tras conocerse el hecho, la comunidad reaccionó de inmediato. Mientras tanto, el hombre intentó huir en una camioneta, pero perdió el control y se accidentó. Luego siguió a pie hasta llegar a la vereda Gorgona, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), donde fue interceptado por habitantes del sector. Algunos lo golpearon, pero la intervención de la Policía evitó mayores agresiones. Fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente capturado.

Pastor habría querido abusar a su hijastra /Foto: redes sociales

El supuesto pastor negó tener cualquier responsabilidad

En audiencia de imputación se formalizaron los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado. Aunque en un principio se habló de tentativa de feminicidio, este no fue imputado porque el dictamen médico no evidenció un riesgo inminente de muerte. El implicado no aceptó los cargos.

El proceso judicial continúa y, de ser hallado culpable, el hombre podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión. La menor, por su parte, quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

