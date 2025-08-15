En vivo
Toque de queda en Melgar le amarga el puente a más de un viajero; ¿cerrarán las piscinas?

Toque de queda en Melgar le amarga el puente a más de un viajero; ¿cerrarán las piscinas?

La medida implementada en Melgar busca garantizar la tranquilidad durante el puente festivo, con el fin de garantizar la seguridad en las elecciones atípicas que habrán en el municipio.

