La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hugo Rodallega revela de cuánto fue su primer sueldo como jugador: "No podía creerlo"

Hugo Rodallega revela de cuánto fue su primer sueldo como jugador: "No podía creerlo"

El reconocido futbolista, un referente del fútbol colombiano, en una reciente entrevista dio detalles de los inicios de su carrera y de cómo su mamá es clave en su carrera.

